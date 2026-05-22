F1 Canada, Prove Libere: le Mercedes aggiornate fanno paura, Antonelli imprendibile. Ferrari insegue, distacchi pesanti

Si sono concluse le prove libere in Canada per il fine settimana della F1 sulla pista di Montreal: le Mercedes, aggiornate, scavano un solco con i rivali, in primis le Ferrari. I piazzamenti e i tempi

Due settimane dopo Miami la F1 riprende il cammino di questa stagione restando nelle Americhe, con il GP del Canada. Le pratiche sono iniziate oggi con l’unica sessione di prove libere, giacché dopo la Cina e la Florida Montreal è la terza sede che nel 2026 accoglie la gara Sprint. E ancora una volta è Andrea Kimi Antonelli a svettare: il pilota Mercedes ha chiuso delle FP1 abbastanza travagliate e che si sono un po’ dilungate con un tempo di 1:13.402, battendo di 142 millesimi George Russell. Le Ferrari seguono a ruota con Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Ma con distacchi importanti.

Mercedes in Canada con gli aggiornamenti, Ferrari aveva già provveduto

Va contestualizzato un fatto: in Canada Mercedes si presenta con una serie di novità per la W17. Si tratta di aggiornamenti che coinvolgono principalmente il fondo, con una serie di componenti aerodinamiche rivisitate, ma ci sono delle innovazioni anche per degli elementi dell’ala anteriore, nelle appendici del posteriore e ai freni. Anche McLaren si presenta a Montreal con delle novità, in particolare a livello di ala anteriore. Chi invece non ha proposto particolari aggiornamenti è la Ferrari, anche perché già introdotti a Miami anticipando la concorrenza (mentre si confida in una svolta grazie all’ADUO, su cui è riposta una fiducia tale da non vedere di buon’occhio le possibili modifiche regolamentari alla power unit e al rapporto tra unità termica e unità elettrica per il 2027).

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Fatto sta che i rapporti di forza per ora pendono sempre a favore della Mercedes. Se la Ferrari comunque in queste libere si posiziona comunque subito dietro le Frecce d’Argento, con la McLaren invece più indietro nelle posizioni, in questa prima prova generale le W17 hanno dimostrato che gli aggiornamenti consentono loro un ulteriore passo avanti in termini prestazionali. E il diavolo, si sa, si nasconde nei dettagli, quelli dei distacchi: Hamilton è terzo, ma a 774 millesimi, Leclerc quarto a 953. Cioè un ritardo vicinissimo al secondo, già in queste libere.

Le prove libere in breve

Una sessione abbastanza tormentata, con l’imprevisto alla Racing Bulls di Liam Lawson (problema tecnico alla monoposto) che ha costretto il neozelandese ha fermarsi con la vettura in curva-4, richiamando l’intervento della Virtual Safety Car (poco prima anche Franco Colapinto ha penato con la propria Alpine, ma pur lottando con un guasto all’acceleratore è riuscito a tornare ai box). In seguito Alex Albon si è scontrato contro le barriere dopo aver investito una malcapitata marmotta, cosa che ha ulteriormente diluito queste prove libere, terminate in ritardo rispetto al previsto.

Nel frattempo la McLaren ha messo subito a frutto gli aggiornamenti, con il miglior tempo (su gomme hard) di Oscar Piastri nella prima parte della sessione, ovvero 1:15.806. A 442 millesimi Lewis Hamilton, staccando di poco la coppia Mercedes George Russell e Kimi Antonelli.

Ma è proprio il britannico poi a riscattare le libere delle Frecce d’Argento, portandosi in testa con il tempo di 1:14.560. Antonelli per 52 millesimi lo supera successivamente, con le due McLaren e le due Ferrari subito dopo nella classifica dei riscontri cronometrici.

Dopo un altro incidente, questa volta subito al povero Esteban Ocon (che già deve fare i conti con le voci, prive di fondamento e prontamente smentite, di un rapporto usurato con la Haas), fortunatamente senza conseguenze a parte un danno notevole al muso della sua monoposto, la sessione si è chiusa con le simulazioni di partenza e la certificazione del miglior tempo di Antonelli. Appuntamento ora con le qualifiche Sprint in programma stasera alle 22:30.

GP Canada, Prove Libere: piazzamenti e tempi