Siamo giunti ormai al 18° appuntamento del Mondiale F1 2022, con Charles Leclerc e la Ferrari che si apprestano a scendere in pista in Giappone per il GP a Suzuka. In questa gara, il leader del Mondiale Max Verstappen avrà la seconda l’occasione per conquistare il titolo Mondiale, il suo secondo consecutivo dopo quello vinto ad Abu Dhabi lo scorso anno.

Tra budget cup e interviste coi piloti, Leclerc ha anche rilasciato una bella intervista a Racingnews365 nella quale descrive il momento esatto in cui ha capito di aver perso il Mondiale.

Leclerc sul Mondiale: “Dopo SPA abbiamo capito”

Charles Leclerc ha iniziato all grande il 2022. Dopo le prime tre gare aveva 34 punti di vantaggio sul secondo, George Russell, mentre Max Verstappen non era nemmeno nella top five.

Nonostante questa sia la stagione più lunga della storia, molti commentatori erano concordi nel considerare Leclerc e il Cavallino Rampante come i più performanti in pista e i favoriti per l’iride, sia piloti che costruttori, alla luce anche degli iniziali problemi di affidabilità di Red Bull.

Ma il vantaggio di punti si è rapidamente ridotto e, dopo il ritiro di Leclerc dal Gran Premio di Spagna, Verstappen ha preso il comando del campionato e da allora non si è più guardato indietro. Proprio Leclerc ora racconta il momento esatto nel quale ha capito di non avere più possibilità di lotta per il titolo:

“Dopo il Gran Premio del Belgio ho capito che non avrei vinto il campionato del mondo”, ha detto Leclerc. “Siamo tornati subito dopo la pausa estiva e poi ovviamente si ripensa alla prima parte dell’anno, ma credevo ancora nel titolo!. Poi abbiamo visto il divario di prestazioni tra noi e la Red Bull a Spa, un divario che non avevamo mai visto nella prima parte dell’anno, quindi sapevo che sarebbe stato molto difficile”.

Questa è stata la gara che Verstappen è riuscito a vincere partendo dal 14° posto in griglia, dopo aver scontato numerose penalità legate alla power unit. È stata anche la seconda occasione consecutiva in cui l’olandese è riuscito a vincere partendo dalle retrovie.

Leclerc sul budget cup: “Se sbagli devi essere punito”

Anche il monegasco della Ferrari ha deciso di esprimersi sulla questione budget cup. Aston Martin e Red Bull sono sotto indagine da parte della FIA per aver speso, nel 2021, più di quanto era loro consentito (il tetto massimo per tutte le scuderie era di 145 milioni, con alcune voci escluse come marketing e stipendi piloti).

La FIA avrebbe dovuto deliberare su eventuali sanzioni nella giornata di ieri, ma ha deciso di rinviare la decisione al 10 ottobre. Proprio prima di Suzuka, una pista che Leclerc ama molto, il Predestinato ha voluto dire la sua, sempre con toni civili e mai offensivi, su questo tema che sta scuotendo il mondo F1:

“Se si spende una cifra maggiore si va più veloci, ed è normale che se si sbaglia con le regole bisogna essere puniti, tuttavia non sono io a poter decidere quale sarà e se ci sarà la punizione. Credo però nel lavoro della FIA e in una punizione adeguata per chi infrange le regole”.