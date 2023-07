F1 Gran Premio del Belgio Sprint Race: diretta live

Quella disputata nel primo pomeriggio è stata una sessione "pazza", con pista per larghi tratti bagnata ma che è andata poi via via asciugandosi. L'esito è stato però in linea con le qualifiche degli ultimi weekend con Verstappen in pole ma stavolta solo con 11 millesimi su Piastri e 25 su Sainz. Quarto Leclerc a completare una seconda fila tutta Ferrari, con le rosse apparse a proprio agio sul tracciato delle Ardenne. In terza fila si conferma l'ottimo stato di forma di Norris che precede Gasly, poi Hamilton-Perez e Ocon-Russell a completare la top ten in griglia.

16:26