F1, diretta del Gran Premio di Ungheria dal circuito Hungaroring. LIVE

Cronaca in diretta

Prima pole position stagionale per Lewis Hamilton che si porta a 104 totali in carriera. Il britannico della Mercedes non partiva così avanti dal GP di Arabia Saudita del 2021.

In prima fila, staccato ieri di soli tre millesimi, il leader del mondiale Max Verstappen. In seconda fila c'è invece la conferma dell'ottimo momento McLaren, presente con Norris e Piastri.

In terza fila c'è la sorpresa Zhou, mai oltre il nono posto in qualifica in carriera, affiancato da Leclerc. Dietro di loro Bottas e Alonso, poi Perez e Hulkenberg. Solo undicesimo Sainz Jr.

GIRO 3. Doppio ritiro per le due Alpine, coinvolte in un incidente con Ricciardo in partenza.

GIRO 5. Nelle retrovie inizia la consueta rimonta di Perez, ora alle prese con Alonso per salire in settima posizione.

GIRO 15. Box per Sainz che stava per subire il sorpasso di Perez.

GIRO 17. Pit stop per Hamilton, il primo a fermarsi tra i piloti partiti con gomma gialla. Il britannico rientra in ottava posizione.

GIRO 21. Alonso si ferma per il pit stop e rientra in undicesima posizione dietro a Bottas.

GIRO 33. Le due Ferrari viaggiano sempre in sesta e settima posizione con Sainz davanti a Leclerc. Dietro di loro c'è in agguato Alonso a poco meno di sette secondi.

GIRO 37. Perez continua a tallonare Hamilton ma non è ancora in zona DRS.

GIRO 38. Zona DRS per Perez che punta dritto al sorpasso su Hamilton per andare poi a caccia del terzo posto occupato da Piastri.

GIRO 43. Pit stop per Perez e Piastri. Hamilton sale in terza posizione mentre gli altri due rientrano dietro le Ferrari. Sosta record per Perez che ha mangiato un secondo a Piastri solamente col cambio gomme.

GIRO 44. Pit stop anche per Leclerc che monta la gomma bianca. Ai box anche Alonso. I due rientrano in ottava e nona posizione.

GIRO 45. Si ferma anche Sainz che rientra alle spalle di Leclerc. Sosta anche per Norris che rientra in terza posizione.

GIRO 48. Hamilton continua a rimanere in pista e tra poco verrà ripreso da Norris. Forse il britannico sta cercando di arrivare il più lontano possibile per montare una mescola più soft nel finale.

GIRO 49. Cinque secondi di penalità per Leclerc per eccesso di velocità in corsia box.

GIRO 55. Seconda grande gara per le McLaren con Norris ancora secondo e Piastri ancora quarto, esattamente come sette giorni fa a Silverstone.

GIRO 57. Hamilton sfrutta il DRS e passa Piastri in curva 1. Adesso c'è margine anche per Leclerc che si è portato a poco meno di sette secondi dall'australiano.

GIRO 59. C'è lotta anche tra Norris e Perez per la seconda posizione col messicano che guadagna stabilmente giro dopo giro. Calo improvviso per entrambe le vetture britanniche.

GIRO 62. Leclerc a poco più di quattro secondi da Piastri ma, anche in caso di sorpasso, dovrà cedere la posizione all'australiano per via dei cinque secondi di penalità da aggiungere al tempo finale.

La Formula 1 torna in pista e lo fa col GP di Ungheria, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2023. Il Gran Premio di U ngheria si corre sul circuito di Hungaroring. La classifica piloti è attualmente così composta:

Max Verstappen (255 pt.) Sergio Perez (156 pt.) Fernando Alonso (137 pt.) Lewis Hamilton (121 pt.) Carlos Sainz Jr. (83 pt.) George Russell (82 pt.) Charles Leclerc (74 pt.)

Lewis Hamilton torna a firmare una pole position nelle qualifiche del Gran Premio di Ungheria dodicesima tappa (11sima effettiva vista la non disputa del week end di Imola) del Mondiale 2023 di Formula 1. Il 7 volte campione del mondo della Mercedes ha battuto il campione in carica e favorito Max Verstappen sulla Red Bull: solo tre millesimi tra i due!

Si conferma dopo Silverstone la McLaren che si prende la seconda fila con Norris e Piastri mentre grande Alfa Romeo con Zhou 5° e Bottas 7°. Solita delusione per la Ferrari. Solo sesto Charles Leclerc mai davvero in lotta per la pole. Addirittura peggio Carlos Sainz che è stato fatto fuori in Q2 e domani partirà 11°. Male, ma non è più una novità Sergio Perez 9° con l’altra Red Bull subito dopo Alonso. Al rientro Daniel Ricciardo su AlphaTauri partirà 13°. Sul circuito dell’Hungaroring si correrà per 70 giri con start alle ore 15. Questa la griglia di partenza:

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Lando Norris (McLaren)

4. Oscar Piastri (McLaren)

5. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

6. Charles Leclerc (Ferrari)

7. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

8. Fernando Alonso (Aston Martin)

9. Sergio Perez (Red Bull)

10. Nico Hulkenberg (Haas)

11. Carlos Sainz (Ferrari)

12. Esteban Ocon (Alpine)

13. Daniel Ricciardo (AlphaTauri)

14. Lance Stroll (Aston Martin)

15. Pierre Gasly (Alpine)

16. Alexander Albon (Williams)

17. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

18. George Russell (Mercedes)

19. Kevin Magnussen (Haas)

20. Logan Sargeant (Williams)