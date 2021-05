F1, favoriti Monaco: sogno Ferrari nel duello Hamilton-Verstappen

Mancava da un anno dal calendario, causa covid. Bolidi di Formula 1 tra le stradine strette e sconnesse del Principato di Monaco, una vera goduria per gli occhi, per il glamour tutto monegasco e un po’ meno per questi motori costretti a soffrire senza poter sfoderare la loto potenza.

Il bello del Gran Premio di Montecarlo che entra nel vivo del week end dopo un giovedì che si è tinto rosso con la Ferrari a piazzare Leclerc e Sainz davanti a tutti sognando di lottare per qualcosa di più di un piazzamento a ridosso del podio. Ma c’è la lotta per il titolo che imperversa con Hamilton e Verstappen che stanno per accendere la loro faida. Insomma anche le quote di questo Gp di Monaco risentono di tutto ciò. Vediamo chi sono i favoriti.

Monaco, Hamilton e Verstappen a nervi tesi

La lotta per il titolo è entrata nel vivo con le dichiarazioni che hanno aperto il week end monegasco e che mettono uno contro l’altro, ancor di più di quanto non siano in classifica, Hamilton e Verstappen. Finora l’inglese conduce 3-1 con le ultime due vittorie iberiche, Portimao e Jerez, che hanno rimesso in evidenza la superiorità decennale della sua Mercedes. Qui a Monaco però la bontà della Red Bull potrebb emergere e dare a Max, la chance di accorciare le distanze, in fatto di vittorie e di classifica mondiale. Gli esperti di Libero Gioco danno infatto l’olandese volante favorito con una quota di 2,75 davanti a Lewis di poco, 2,50.

A Monaco la Ferrari sogna con Sainz e Leclerc

Un lampo rosso a squarciare il giovedì classico delle prime libere monegasche. Chissà se sarà un fuoco di paglia ma rivedere la Ferrari davanti a tutti, seppur in una fp2, ha fatto piacere al cuore oltre che agli occhi. Le basse velocità favoriscono la SF21 ancora a corto di cavalli motore per reggere il confronto con Mercedes e Red Bull. Un risultato di spessore, magari il podio, farebbe tanto bene anche al morale. E ci credono anche i bookmaker che danno la vittoria di Leclerc a 5,50 e Sainz a 10,00. Sognare non costa nulla. Un podio, il primo della stagione, appare più realistico.

Bottas e Perez in cerca di un colpo al Casinò di Montecarlo

Figli di un dio minore, i due compagni di squadra dei contendenti al titolo sperano di mettersi davanti una volta tanto. Ci ha provato seriamente Perez che ha portato la sua Red Bull davanti a tutti nelle fp1. Bottas resta nel limbo di una stagione che non ne vuole sapere di decollare. Gli esperti di Libero Gioco addirittura li quotano dietro le Ferrare dopo l’exploit rosso di giovedì. Il messicano è dato a 15,00, il finlandese a 20,00.

