F1, Ferrari sotto accusa: ma Leclerc e Vasseur difendono la strategia

Leclerc si concentra sulle gomme: "La strategia non ha pagato, ma è quello il nostro problema"; Vasseur: "Il passo era buono, la pioggia ha spiazzato tutti".

28-05-2023 19:04

Lascia il Principato con piazzamenti lontano dal podio la Ferrari, che taglia il traguardo al 6o posto con Charles Leclerc e all’8o con Carlos Sainz, alle spalle anche della Mercedes: il primo era risalito prima della pioggia fino alla quarta piazza, mentre il secondo ha danneggiato l’ala anteriore alla tornata numero 12 nell’impatto con Esteban Ocon; al momento di effettuare il cambio gomme, il ‘Cavallino Rampante’ non è apparso rapido nelle decisioni e la strategia della squadra diretta da Frederic Vasseur finisce una volta di più sotto accusa.

Monaco, Leclerc difende la strategia Ferrari

L’ambizioso Charles Leclerc, che aveva centrato la terza posizione in qualifica, subendo la penalizzazione per l’ostruzione a Lando Norris, difende ai microfoni di ‘Sky Sport F1’ la strategia della Ferrari, beffata dalla pioggia: “Abbiamo fatto fatica verso la fine dello stint con le hard, ma è stato strano perché prima le gomme andavano bene; stavo salvando le gomme posteriori, ma poi abbiamo fatto fatica. La gestione della gomma è un nostro punto debole: dobbiamo lavorare qua. Quando è piovuto, sapevamo di rischiare restando in pista: adesso posso dire che si poteva entrare prima, ma in quelle condizioni di pioggia e con molte macchine che erano in pista montando le slick, spesso paga stare fuori e aspettare la Safety Car, ritornando poi al box; ma oggi la Safety car non c’è stata”.

Monaco, Sainz spiega il jolly cercato la pioggia

Carlos Sainz è precipitato dalla seconda fila nelle retrovie a causa di un errore all’ingresso del Mirabeau, determinato dalla decisione di proseguire con le gomme medie sotto la pioggia battente, e così il podio potenziale si è dissolto: “Ha fatto la differenza la seconda sosta al box, abbiamo provato a restare fuori sotto la pioggia, probabilmente per un giro di troppo, e ho commesso un errore importante; da errori così si deve imparare, anche se non era affatto facile prendere la decisione giusta oggi, era una vera e propria lotteria” ammette ai microfoni di ‘Sky Sport F1’.

Monaco, Vasseur confida negli aggiornamenti di Barcellona

La pioggia era attesa a Monaco, ma ancora una volta Frederic Vasseur e la Ferrari finiscono sul banco degli imputati per l’inedia a valutare gli eventi, in pista e fuori: “Non credo sia corretto parlare di poca attenzione da parte della Ferrari nelle strategie, sono accadute cose imprevedibili e la gara era molto caotica; il passo era buono, specialmente quello di Sainz, penalizzato però dal traffico. La pioggia ha spiazzato tutti, non era attesa con questa intensità: guardiamo a Barcellona, ci saranno condizioni di gara meno imprevedibili; porteremo in Spagna altri aggiornamenti che spero possano dare una mano alla squadra”.