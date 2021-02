F1: Ferrari ancora senza amministratore delegato, arriva un doloroso "no"

Mentre la Formula 1 è in fibrillazione per quanto riguarda il rinnovo ormai vicino tra Lewis Hamilton e la Mercedes, anche la Ferrari ha le sue gatte da pelare. In particolare per quanto riguarda il nome del nuovo amministratore delegato, che manca ormai dallo scorso dicembre. E che, a dispetto di quanto circolato nelle ultime ore, non sarà Marco Bizzarri.

Quest’ultimo è attualmente CEO di Gucci, ma ha smentito categoricamente l’ipotesi di un passaggio al Cavallino. “Per uno come me, che è nato e che tutt’ora vive nei dintorni di Maranello, la Ferrari rappresenta un marchio mitico. Tuttavia io mi trovo già alla guida di una leggenda italiana, che è Gucci”, ha dichiarato Bizzarri al sito di settore ‘WWD’.

“Quest’anno Gucci celebra il suo centenario, e ancora ha almeno 100 anni di storia davanti a sé che l’aspettano. Leggere titoli come ‘Bizzarri al volante della Ferrari’ mi fa sorridere, ma solo per il fatto di non aver intrapreso una carriera da pilota“, ha quindi scherzato.

“Il mio rimpianto legato alla Ferrari è quello di non averci potuto correre. Tutto il resto sono solo pettegolezzi“, ha tagliato corto l’emiliano Bizzarri. Che quindi non sarà il prossimo uomo forte di Maranello.

In Ferrari perdura quindi un pericoloso vuoto di potere. Louis Camilleri ha infatti deciso di fare un passo indietro a fine 2020, uno degli anni più difficili della storia del Cavallino (come dimostra il sesto posto finale nella classifica costruttori).

Il suo ruolo è stato preso ad intermin dal presidente John Elkann, ma è chiaro che la situazione necessita di essere risolta in tempi rapidi. Quantomeno per dare un segnale prima dell’inizio del nuovo campionato.

OMNISPORT | 07-02-2021 21:54