F1, Ferrari: Carlos Sainz e Charles Leclerc in cerca di un acuto

Non è stato un venerdì di prove libere del Gran Premio di Stiria facile, quello della Ferrari. Nelle due sessioni sul circuito austriaco del Red Bull Ring Carlos Sainz ha fatto segnare in entrambe l’undicesimo tempo, mentre Charles Leclerc è stato decimo nella prima e tredicesimo nella seconda. Tutti e due i piloti della casa di Maranello escono da questa giornata con tante domande ancora senza risposta, poiché sia sul passo gara sia su quello da qualifica le prestazioni non sono state eccezionali.

“La giornata di oggi è stata una sfida. Principalmente perché abbiamo perso un po’ il focus sulla prestazione da qualifica e invece ne abbiamo guadagnato un po’ per cercare di capire la vettura – ha detto Sainz -. Ora speriamo di rimettere tutto dove vogliamo che sia e di ottenere alcune risposte quando sarà il momento delle qualifiche”.

“Sei giorni tra prove e gara nel giro di una settimana e mezza ci danno l’opportunità di mettere insieme molti dati durante la prima settimana e allo stesso tempo abbiamo a disposizione la settimana successiva per correggere eventualmente il tiro nel caso di brutte prestazioni – ha continuato lo spagnolo -. Allo stesso tempo vogliamo sempre ottimizzare ogni fine settimana. Stiamo ancora lottando per il terzo posto in campionato (il mondiale costruttori, ndr) e abbiamo detto fin dall’inizio che ci sarebbero stati problemi a medio e lungo termine che non si sarebbero risolti dopo una gara, e infatti siamo tornati ai problemi con le gomme anteriori”.

“Oggi abbiamo faticato un po’ con il ritmo sugli stint brevi e con poca benzina – ha detto a sua volta Leclerc -. Invece in quelli con molto carburante siamo stati effettivamente abbastanza competitivi rispetto agli altri, ma dobbiamo lavorare sul nostro ritmo da qualifica, che finora, dall’inizio della stagione, era stato il nostro punto di forza. Sappiamo più o meno dove lavorare per incrementare le nostre prestazioni, quindi speriamo di mettere insieme tutti i pezzi domani”.

“Sarà comunque un sabato difficile, perché non siamo completamente sicuri di essere al punto giusto per la gara di domenica – ha continuato il monegasco -. In Francia siamo stati abbastanza soddisfatti il venerdì, ma domenica abbiamo avuto una brutta sorpresa, quindi è molto difficile al momento dire cosa potrà succedere, ma stiamo lavorando sodo e sento che siamo più pronti per la gara di domenica rispetto alla scorsa settimana. Dobbiamo lavorare un po’ sul ritmo in qualifica e poi andrà tutto bene“.

OMNISPORT | 25-06-2021 21:24