24-05-2022 09:21

Che ci sia una “banda del buco” in Formula 1? Difficile pensarlo ma di certo fa notizia il fatto che dopo il pilota Ferrari, Charles Leclerc vittima di una rapina pochi giorni prima del Gran Premio di Imola, un altro driver, anche lui di casa a Maranello qualche anno fa però, abbia avuto la stessa disavventura: derubato a margina del Gran Premio di Spagna. A rendere più eclatante la cosa il retroscena su quello che sarebbe successo dopo con tanto di inseguimento come se fosse un vero e proprio Gp di F1.

Vettel derubato a Barcellona: la dinamica

Come se non bastassero i problemi in pista con una Aston Martin che anche se riveduta e corretta continua a non dare i frutti sperati, Sebastian Vettel a Barcellona è stato protagonista di una disavventura a margine del Gran Premio di Spagna. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo El Periodico il giorno dopo la gara mentre l’ex pilota Ferrari e 4 volte campione del mondo con la Red Bull, era ancora nella capitale Catalana, alcuni malviventi gli avrebbero rubato lo zainetto dall’auto parcheggiata nei pressi dell’albergo.

Vettel, l’inseguimento ai ladri è da telefilm

Secondo le ricostruzioni della stampa iberica, il pilota tedesco avrebbe lasciato incautamente il finestrino della sua auto abbassato dando così la possibilità ai ladri di prendere il bottino. Lo zainetto conteneva i documenti dell’ex Ferrari. I malviventi avrebbero anche trafugato le cuffie del telefonino. Ed è proprio grazie a queste, con l’I-Phone e la geocalizzazione, che Vettel sarebbe riuscito a rintracciare e seguire gli spostamenti dei lestofanti, localizzando tramite GPS i suoi airpod, che erano all’interno dello zaino rubato.

Vettel ha cominciato così un vero e proprio inseguimento degno di una serie tv poliziesca a bordo del suo monopattino elettrico per le strade di Barcellona, non prima di aver avvisato la polizia spagnola. Che gli avrebbe sconsigliato di muoversi in prima persona. Vettel ha detto loro di seguire solo gli spostamenti e di attendere il loro intervento. L’inseguimento però è finito male. I ladri, evidentemente accortosi della funzione delle cuffie, se ne sono liberati dentro ad un vaso di fiori nei pressi di uno stabilimento commerciale nel quartiere della Ciutat Vella.

Prima di Vettel, la rapina subita da Leclerc

Sebastian Vettel non è il primo pilota di F1 quest’anno a subire un furto. Poco più di un mese fa, era toccato al pilota della Ferrari, Charles Leclerc, la disavventura di essere derubato del rolex mentre si trovava in vacanza nella zona della Darsena, a Viareggio a Pasquetta, con alcuni amici poco prima del Gran Premio di Emilia Romagna. Un gruppo di tifosi gli si era avvicinato per una foto e un autografo e approfittando della distrazione del monegasco, zac, gli avevano portato via l’orologio.