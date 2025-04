Ferrari, Ecclestone svela: "Montezemolo sconvolto, una vergogna per l'Italia", e profetizza su Antonelli. Vasseur: "A Suzuka concentrati"

Bernie Ecclestone rivela il commento di Luca Cordero di Montezemolo sulle squalifiche della Ferrari in Cina. Inoltre parla del futuro di Antonelli in Mercedes. Vasseur carica la squadra in vista di Suzuka

Resta una ferita aperta la clamorosa doppia squalifica che le Ferrari hanno subito a conclusione del GP di Shanghai, precedente appuntamento della stagione 2025 di F1. Il tempo guarisce, ma in questo caso l’unica strada per lavare l’onta è un proseguimento di campionato sul filo dell’ineccepibile per la scuderia di Maranello. La luna di miele di questo inverno, con un ambiente galvanizzato e caricato a molla dall’arrivo di Lewis Hamilton e di una squadra reduce dall’aver sfiorato il titolo Costruttori nel 2024, si è conclusa nel peggiore dei modi con i primi appuntamenti della stagione avari di soddisfazioni e, soprattutto, la batosta in Cina.

Ecclestone vede Montezemolo: il commento tagliente sulle squalifiche delle Ferrari

Che poi, la squalifica è stata una tanica di benzina versata sul fuoco di una mancata quadra, ad oggi, dei piloti con la loro monoposto. Ed ovviamente, latitando i risultati, i detrattori di Hamilton si sono fatti avanti rispolverando le critiche sull’ingaggio di un pilota di una certa età.

A rendere più disteso l’ambiente alla vigilia del GP di Suzuka che si correrà questo fine settimana ci ha pensato il sempre fine e diplomatico Bernie Ecclestone. In occasione dell’ottantesimo compleanno di Eric Clapton, festeggiatosi a Londra, l’ex patron della F1 ha incontrato al genetliaco dell’ex membro degli Yardbirds e dei Cream Luca Cordero di Montezemolo. In questo revival dei tempi che furono della F1 prima di Liberty Media e della popolarità grazie a Netflix i due, a detta del britannico, hanno parlato di quanto avvenuto a Shanghai.

Ed Ecclestone non ha pesato le parole. Come riporta la testata tedesca Blick, l’ex capo del Mondiale ha riferito: “Montezemolo è rimasto sconvolto dalla doppia squalifica della Ferrari in Cina. L’Italia non aveva mai vissuto un’onta simile dalla fondazione del campionato del mondo di F1″.

Il consiglio di Ecclestone a Leclerc per evitare la squalifica

Quindi Ecclestone ha fornito il suo punto di vista sul fattaccio: “Manca un punto di controllo per verificare le auto dopo le qualifiche. Esiste da decenni una regola sul sottopeso delle monoposto: una volta tagliato il traguardo, porti la vettura su sterrato per raccogliere quanta più ghiaia possibile sulle ruote“. In sostanza, quel volpone del britannico ha asserito che Charles Leclerc, stangato sul sottopeso, avrebbe dovuto raccogliere delle pietruzze una volta finita la gara per avere quel minimo in più di peso e non incappare nella squalifica.

Ecclestone e il futuro di Antonelli in Mercedes

Sempre Ecclestone ha anche parlato della situazione altrettanto esplosiva in Red Bull, tra scudieri di Max Verstappen che vengono cambiati a rotta di collo e lo stesso olandese che pare sia sempre in predicato per lasciare la squadra ed accasarsi in Mercedes, come già si vociferava lo scorso anno: “In quel caso, il giovane Antonelli, che ad oggi ha dato prova di buone prestazioni, probabilmente se ne andrà”.

Vasseur: “Ora più che mai concentrati”

Chiudiamo con le consuete dichiarazioni dei team principal alla vigilia di un GP, e ovviamente ci concentriamo su quelle di Frédéric Vasseur. In merito a Suzuka, l’ingegnere a capo della scuderia Ferrari ha parlato di un circuito “impegnativo per le auto e per i piloti, che apprezzano la sfida rappresentata dalle sue curve iconiche”. E poi ha puntualizzato: “Ora più che mai tutta la squadra deve essere concentrata nell’obiettivo di porre Charles e Lewis nelle condizioni ideali di poter sfruttare tutto il potenziale della SF-25″, vista ad oggi soltanto nelle sessioni del venerdì e nella vittoriosa Sprint di Shanghai.

Quindi ha concluso: “I dettagli in F1 sono essenziali, dalla preparazione in fabbrica all’attuazione in pista adattandosi alle condizioni mutevoli della gara. E una volta che avremo messo a punto tutto quanto, potremo avere un’idea precisa su dove siamo attualmente”.