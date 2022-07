F1, Ferrari: estasi Leclerc, amaro Sainz. Binotto vede i lati positivi

10-07-2022 20:39

La Ferrari è tornata al successo nel GP d’Austria, sulla pista di Spielberg, undicesimo appuntamento del Mondiale F1 2022. Charles Leclerc riesce a imporsi su Max Verstappen e Lewis Hamilton, mentre la monoposto di Carlos Sainz prende fuoco e non finisce la corsa.

Entrambi i piloti sottolineano seri problemi di affidabilità, mentre Binotto riesce comunque a vedere i lati positivi del weekend.

F1, Leclerc al settimo cielo: “Bellissima corsa, ora concentrati per il nostro obiettivo”

Il Predestinato torna al successo in Austria e da una scossa alla propria stagione dopo un numero ormai imprecisato di gare sfortunate. Oggi il monegasco riesce a passare Verstappen in pista, sfruttando anche l’ottima strategia del box Ferrari.

Leclerc in questo GP ne ha di più del rivale, e infatti riesce a finire davanti senza grossi problemi:

“È stata una bellissima corsa. Abbiamo fatto vedere di possedere un’ottima velocità, però a dire la verità ho tremato intorno alla fine dato che ho avuto un problema al pedale dell’acceleratore nel momento esatto in cui si è ritirato Carlos (Sainz ndr.). È stato dunque davvero complicato. In ogni caso, siamo stato in grado di arrivare al traguardo e la cosa che più importa è che oggi abbiamo buttato in pista il nostro vero potenziale. È la seconda vittoria di fila per la Rossa e dunque serve continuare a spingere fino alla fine per il nostro obiettivo”.

F1, Carlos Sainz non ne può più: “L’affidabilità è un problema”

Il grande deluso oggi è l’iberico Carlos Sainz, che si è dovuto ritirare quando era in lotta per la terza posizione, e a guardare i tempi avrebbe avuto tranquillamente il passo per superare anche Verstappen.

Sainz che è un po’ considerato come la seconda guida in Ferrari, ma che con un buon piazzamento oggi a Spielberg avrebbe potuto anche tornare in corsa per il Mondiale. Queste le sue parole al termine del GP

“Neanche un preavviso, è capitato tutto così in un momento. Vedevo il fuoco dagli specchietti, ma neanche un commissario mi veniva vicino, stavo tornando indietro, dopo di che ho scelto di saltar giù dalla vettura perché stava arrivando tanto fuoco. È ovvio che l’affidabilità è un problema. La macchina tuttavia è veloce, era una doppietta semplice, osserviamo i lati positivi e poi controlleremo i lati negativi. È un po’ la storia di quest’anno. Avevo il ritmo, quasi vinco a Montecarlo, quasi arrivo primo in Canada, trovo il successo a Silverstone, il secondo posto qua mi avrebbe messo in lotta per il Mondiale. È la storia della mia stagione”.

Binotto vede il bicchiere mezzo pieno: “La doppietta era alla portata, vittoria fondamentale per Leclerc”

Nonostante il ritiro di Sainz, il team principal della Ferrari Mattia Binotto vede il bicchiere mezzo pieno al termine dell’undicesimo GP stagionale. Binotto sorride per la vittoria di Leclerc e anche per la competitività generale della Rossa, anche se ovviamente recrimina per quanto successo a Sainz.

Ci piace questo Binotto che la prende spesso alla leggera, da buon italiano, ma oggi fa bene a concentrarsi prevalentemente sui lati positivi:

“Credo che oggi si siano viste tanti aspetti positive, a parte la vittoria. Ottimo per Leclerc, era fondamentale per lui. Due successi consecutivi per Ferrari su due tracciati differenti tra loro, ci fa ben sperare per l’avvenire. Abbiamo fatto un gran bel lavoro sul passo gara, sull’usura delle gomme e con i pit-stop: oggi possiamo sorridere per queste cose positive. La doppietta era alla portata. C’è dispiacere, era una semplice doppietta. Non siamo a posto con i problemi di affidabilità, serve migliorare. Serve anche comprendere bene e cercare di trovare soluzioni per il futuro prossimo”.