F1, Ferrari: il bel gesto di Sebastian Vettel per Romain Grosjean

Sono state numerosissime le manifestazioni d’affetto per Romain Grosjean dopo il terribile incidente del francese, per fortuna senza conseguenze, nel Gp del Bahrein di domenica scorsa. Una di queste, in particolare, ha decisamente colpito il francese: la visita da parte di uno dei veterani del Circus, il pilota Ferrari (fino a fine stagione) Sebastian Vettel.

Un bel gesto raccontato proprio da Grosjean, dimesso martedì dall’ospedale, a ‘L’Equipe’: “Sebastian è venuto a trovarmi lunedì mattina – ha detto -. Abbiamo discusso di quanto successo, parlando di un’idea comune sulla formazione dei commissari di pista, ovvero quella di avere gli stessi uomini su tutte le piste del calendario. Chi mi ha salvato era un pompiere militare professionista, che sapeva esattamente cosa stava facendo in quel momento”.

Come tutti i piloti del Circus, Vettel ora è pronto per tornare al volante per il Gp del Sakhir: stessa location, diversa configurazione del tracciato, molto più veloce. “Sulle monoposto adotteremo un set-up aerodinamico a basso carico per cercare di andare incontro alle caratteristiche di questo nuovo tracciato. Se molte delle curve ci saranno comunque familiari, con un giro così corto dovremo confrontarci con problematiche qui solitamente non comuni, come il traffico che renderà più caotiche le sessioni. Questa corsa potrebbe regalare più di una sorpresa“.

Pronto a raccogliere la difficile sfida del Sakhir anche l’altro ferrarista, Charles Leclerc: “Su un tracciato del genere le differenze da una vettura all’altra, specie a centro gruppo, saranno minime – ha detto – e ogni millesimo potrà fare la differenza. Da percorrere ci sono 87 giri, un numero inusuale considerate le piste sulle quali gareggiamo di solito. Sono curioso di vedere come saranno certe fasi a livello di traffico, specie in qualifica e gara”.

