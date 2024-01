F1 Ferrari, l'ex Laurent Mekies pronto per AlphaTauri ma prima un ultimo messaggio a Maranello: "Testa e cuore pieni"

Con l'inizio del 2024 è finito il periodo di gardening di Laurent Mekies che può finalmente salutare la Ferrari e dedicarsi anima e cuore alla sua nuova avventura alla guida di AlphaTauri di cui sarà team principal. Parole al miele per Maranello

03-01-2024 11:32

Giornalista multimediale che racconta tutto quello che vede, dallo sport allo spettacolo, in qualsiasi formato: radio, tv, web, carta stampata, c’è di tutto nella sua esperienza. Per Virgilio Sport segue i Motori, il Calcio e i suoi protagonisti, sempre con occhio critico e a volte… spietato

Con l’inizio del nuovo anno sono in molti i nuovi capitoli di vita e di lavoro che si sono aperti. Altrettanti che si sono chiusi definitivamente con la fine del 2023. Anche in Formula 1. Tra questi c’è il rapporto tra la Ferrari e Laurent Mekies. Di fatto chiusosi già a metà dello scorso anno non appena l’ingegnere francese si è accordato con AlphaTauri per diventarne team principal al posto di Franz Tost.

Proprio in queste ore, finito il periodo di gardening, Mekies ha voluto salutare Maranello ringraziando Scuderia Ferrari per i 5 anni vissuti in rosso prima di gettarsi anima e cuore nella sua nuova avventura nella scuderia che opera all’ombra della Red Bull.

Laurent Mekies saluta Ferrari: “Cinque anni indimenticabili”

L’addio tra la Ferrari e Laurent Mekies si era consumato già la scorsa primavera. E non senza qualche frizione. All’epoca, in piena crisi tecnica con la SF23 che faticava nella prima parte di stagione, e Vasseur da pochi mesi alla guida della scuderia di Maranello, la notizia dell’addio dell’ingegnere spagnolo promesso sposo di AlphaTauri aveva infastidito non poco il team principal francese.

Che però non aveva potuto far altro che incassare l’addio di Mekies per rimuoverlo nel giro di poche settimane, prima dell’estate. Oggi Mekies, dal suo profilo Likedin, ha voluto salutare e ringraziare la Ferrari con un messaggioi:

“Mentre il mio capitolo in Rosso si chiude, è il momento di ringraziare tutti alla Scuderia Ferrari per 5 anni indimenticabili. Abbiamo attraversato alti e bassi insieme, abbiamo lottato ogni giorno e abbiamo dato tutto quello che potevamo. La mia testa e il mio cuore sono pieni di ricordi incredibili, che conserverò per tutta la vita. A tutte le fantastiche persone della Scuderia, e ai fantastici tifosi, un enorme grazie per tutto quello che abbiamo vissuto insieme e per il vostro appassionato e incondizionato supporto”. Forse ti può interessare Michael Schumacher compie 55 anni, le condizioni a dieci anni dall'incidente di Meribel: come sta oggi il campione di F1 e della Ferrari Il sette volte campione del mondo e il suo stato di salute, una verità dolorosa e misteriosa che a dieci anni dall'incidente di Meribel non è stata rivelata

Ex Ferrari Mekies pronto a “guidare” l’AlphaTauri

Ad attendere Laurent Mekies c’è l’avventura alla guida del muretto di AlphaTauri di cui il francese sarà nuovo team principal al posto di Franz Tost che ha lasciato la scuderia satellite della Red Bull dopo 17 anni. Così Mekies descrive il nuovo capitolo della sua vita professionale che si sta aprendo: “Una nuova avventura inizia ora, ed è con un grande senso di gratitudine che passo da una famiglia di piloti molto speciale a un’altra famiglia di corse molto speciale. Stiamo intraprendendo un viaggio entusiasmante, un nuovo capitolo da scrivere tutti insieme, e non vedo l’ora di lavorare al fianco dei talenti di Faenza e di Bicester”.