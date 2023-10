F1, Leclerc compie 26 anni: il buon compleanno è social. Una Ferrari da Mondiale il regalo migliore

Nel giorno del suo 26° compleanno tantissimi gli auguri per Charles Leclerc, a cominciare dalla Ferrari passando per il profilo ufficiale della F1 a finire ai tanti tifosi della rossa, in serata la risposta a tutti del pilota monegasco

16-10-2023 21:01

Happy birthday to you! Ventisei anni fa a Monaco nasceva Charles Leclerc. Oggi 16 ottobre 2023 il mondo dell’automobilismo, quello della F1 e della Ferrari in particolare hanno tributo gli auguri di buon compleanno al pilota monegasco dal 2019 al volante della rossa di Maranello.

In epoca social gli hasgtag legati a #Leclerc sono andati tutti in tendenza. Dalla Ferrari alla Formula 1 passando per tutti i tifosi italiani e internazionali, hanno voluto fare gli auguri al campioncino che dai kart in poi ne ha fatta di strada. E altrettanta ne vorrebbe fare per arrivare a riportare dalle parti di Maranello quel titolo mondiale che manca oramai dal lontano 2007.

Buon compleanno Leclerc: gli auguri social della Ferrari

Charles_Leclerc_Bday_Video.mp4 🎬 Celebrating with some our favourite @Charles_Leclerc moments so far this year 😆 pic.twitter.com/N5kgXqAVYE — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) October 16, 2023



La Ferrari è stata tra i primi profili ufficiali a coccolare il suo pilota. Lo ha fatto con ben due post sui propri account. Il primo fotografico semplicemente per fare “tanti auguri”, il secondo con un video divertente dei momenti più esilaranti di Charles Leclerc nel paddock, dove lo si vede scherzare con Sainz, Vasseur e i meccanici.

La F1 rende omaggio a Leclerc nel giorno del compleanno

Happy birthday to you, @Charles_Leclerc! 🎂 26 laps on the board in the race of life, we hope you have an amazing day 🎉#F1 @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/FHkEdKLn1P — Formula 1 (@F1) October 16, 2023

In attesa di spostarsi con tutto il circus in America per tre gare consecutive negli Usa, in Messico e in Brasile, è stato bello il messaggio con cui gli account ufficiali della Formula 1 hanno fatto gli auguri a Charles Leclerc nel giorno del suo compleanno: “26 giri nella corsa della tua vita, ti auguriamo una grande giornata. Buon compleanno Charles”

Auguri Leclerc, i tifosi Ferrari: “Una rossa Mondiale come regalo”

Immancabile la sequela di auguri che tutto il mondo ha voluto fare a Charles Leclerc nel giorno del suo compleanno. Tantissimi i tifosi del monegasco in giro per il mondo. Soprattutto, per ovvi motivi i tifosi della Ferrari l’hanno fatta da padrone oggi regalando post, tweet e quant’altro per augurare al proprio campioncino un buon compleanno.

Tra meme ironici, foto, gif commemorativi, in tanti hanno augurato a Leclerc di firmare quanto prima il rinnovo con la Ferrari per un contratto in scadenza 2024 che tutti non vedono l’ora che venga rinnovato confidando nelle qualità del pilota che dall’Alfa Romeo ha fatto il salto in Ferrari nel 2019. E poi ci sono quelli che vorrebbero in regalo per Leclerc una Ferrari competitiva per il titolo nel 2024. “Charles ha già dimostrato di poter battere Verstappen con una Ferrari veloce” ha scritto più di qualcuno ed in effetti nella prima parte del campionato 2022, lo scorso anno, Leclerc vinse diverse gare in avvio.

Leclerc ringrazia tutti per gli auguri

Si è preso tutta la giornata, per festeggiare molto probabilmente e stare con la famiglia e la fidanzata. In serata Leclerc ha ringraziato tutti coloro che gli hanno augurato buon compleanno per l’affetto dimostrato. Lo ha fatto con un breve messaggio nelle sue stories di Instagram: “Grazie tante per gli auguri di buon compleanno e per tutte le belle parole” e poi tre cuoricini ovviamente rosso Ferrari. Intanto prima di partire per l’America Leclerc e Verstappen si sono sfidati fuori dalla pista di F1…