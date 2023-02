F1, Ferrari: Leclerc e Sainz mandano un messaggio forte agli avversari

A un giorno dalla fine dei test prestagionali in Bahrain, i due piloti del Cavallino hanno espresso fiducia sulla competitività della SF-23 in vista della nuova stagione.

24-02-2023 23:00

La Ferrari non ha chiuso nemmeno la seconda giornata dei test in Bahrain davanti a tutti nella classifica dei tempi. Però rispetto ai primi collaudi, Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno mostrato molto più ottimismo dopo le prove di venerdì in Bahrain sulla pista di Sakhir. A una settimana dall’inizio del Mondiale di Formula 1, i piloti del Cavallino pensano di poter lottare per le primissime posizioni.

Ferrari, il buon passo di Leclerc

Nel pomeriggio è sceso in pista Leclerc sulla SF-23. 68 i giri completati dal monegasco, che ha chiuso con l’ottavo tempo in classifica. Ma il comportamento della vettura al pilota è piaciuto: “Abbiamo effettuato diverse prove oggi, focalizzandoci sul set-up e portando a casa un bel po’ di lavoro, anche se è presto per dare qualsiasi giudizio”.

Se con la gomma morbida Leclerc ha sofferto di parecchio degrado e sottosterzo, con la dura ha mostrato un ottimo passo gara: “È stato buono poter completare ancora parecchi giri e continueremo a spingere nell’analisi dei dati in vista dell’ultima giornata di test che ci attende domani”. Con tutte le intenzioni di raggiungere la Red Bull.

Ferrari, la grande affidabilità per Sainz

In mattinata a testare la Ferrari 2023 è stato invece Sainz, che ha completato 70 giri. Alla pausa pranzo aveva chiuso la sessione con il miglior tempo, poi ha terminato la giornata in sesta posizione: “Quella di oggi è stata un’altra buona giornata, nella quale siamo stati ancora una volta affidabili e abbiamo potuto provare tutte le regolazioni di assetto”.

A Sainz è piaciuto il comportamento della SF-23, trovandosi anche più a suo agio rispetto al compagno di squadra: “Stiamo approfondendo la conoscenza della vettura, identificando le aree nelle quali possiamo trovare prestazione. Domani ci attende un’altra sessione da sfruttare per essere preparati al meglio per la settimana prossima”.

Ferrari, gli ultimi collaudi in Bahrain

Due giornate di test sono andate. Adesso ne manca soltanto una prima dell’inizio del campionato 2023. Sabato i due piloti della Ferrari si invertiranno i ruoli al volante della SF-23. Leclerc chiuderà infatti la sua parte di collaudi nella sessione del mattino, mentre Sainz terminerà al pomeriggio la tre giorni di test in Bahrain.

Se dopo i primi giri c’era un po’ di preoccupazione in casa Ferrari, la seconda giornata ha dato più consapevolezza nei propri mezzi e fiducia di poter lottare già settimana prossima nel primo gran premio della stagione con la Red Bull di Max Verstappen.