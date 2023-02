La Rossa dello spagnolo piazza il miglior tempo, a sorpresa al secondo posto la Williams del rookie Sergeant. Buon passo per la Red Bull

24-02-2023 12:34

Nella seconda giornata di test sulla pista di Sakhir, in Bahrain, la Ferrari fa registrare il miglior tempo con lo spagnolo Carlos Sainz. In 1.32.486. A sorpresa, al secondo posto c’è il rookie della Williams, Logan Sargeant, che lascia all’iberico pochi decimi (1.32.549). Buon passo da parte delle Red Bull anche oggi. Ancora bene l’Aston Martin di Fernando Alonso, terzo in graduatoria a 0.483 dalla Ferrari. Nel pomeriggio, ci sarà la seconda sessione di prove.

Test in Bahrain: i grandi avversari subito in mostra

Viene da dire che è subito confronto Red Bull – Ferrari. Ieri, infatti, il miglior tempo lo aveva fatto segnare il campione del mondo Max Verstappen, mentre oggi è toccato a Sainz con la Rossa. Il grande duello parte già a Sakhir nei test? Attenzione anche alla seconda giornata di nuovo positiva per lo spagnolo Fernando Alonso, con la sua Aston Martin, che si sta rivelando particolarmente performante.

Continua invece a palesare problemi la Mercedes, come sintetizzato dal team principal Toto Wolff: “Non siamo bilanciati, dobbiamo fare qualcosa anche se non possiamo cambiare molto in questa sessione. Siamo ancora dietro a Red Bull e Ferrari, non sono ottimista”. Lewis Hamilton è stato l’ottavo in mattinata, distante quasi un secondo e mezzo da Sainz. Appena dietro alla Red Bull di Sergio Perez, staccata di 1.236. Ma è stato il pilota che ha percorso più giri oggi e che ha simulato un vero e proprio Gran premio.

Test Bahrain: Ferrari bene sul giro secco, Red Bull sul passo gara

Dalle simulazioni di oggi e dai giri effettuati, spicca una considerazione: se la Ferrari è stata migliore nel giro secco rispetto a ieri pomeriggio, la Red Bull si è dimostrata ancora davanti nel passo gara e probabilmente, in questo inizio di Mondiale, sarà ancora una volta il punto di riferimento per quanto riguarda i long-run.

Naturalmente, i test sono puramente indicativi, ma non dimentichiamo che il primo Gp sarà proprio sulla pista di Sakhir.

Test in Bahrain: fa capolino anche Zhou

Buon test questa mattina a Sakhir anche per l’Alfa Romeo del cinese Guanyu Zhu, quarto e staccato di 0.648. A proposito di Alfa, il team representative Alessandro Alunni Bravi ha elogiato la Ferrari per la scelta di ricorrere a Fred Vasseur come team principal: “Conosco Frederic da molto tempo, è un grande leader, una persona diretta, ha una visione chiara di quello che vuole, sarà sempre al fianco della squadra per proteggerla, ma quando ci sarà da prendere decisioni le farà. Per me è una scelta eccellente”.

Dietro a Zhou, in classifica troviamo la Haas di Magnussen, quindi la Alpine di Ocon che precede Perez e Hamilton, nona posizione per la McLaren di Norris, a chiudere la top ten l’AlphaTauri di Yuki Tsunoda.