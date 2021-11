F1, Ferrari: Leclerc rinfrancato, Sainz maledice la partenza

14-11-2021 21:43

Ieri in casa Ferrari era Carlos Sainz a essere contento per il terzo posto nella Sprint Race di Interlagos e Charles Leclerc era abbacchiato per il settimo posto. Oggi invece gli stati d’animo erano completamente opposti perché il monegasco nel Gran Premio del Brasile si è piazzato quinto proprio davanti al compagno di squadra autore di una brutta partenza. Ecco le loro dichiarazioni a fine gara.

Ferrari, buona partenza e ottima gestione di gomme di Leclerc

“Dopo la gara difficile di ieri sapevo che dovevo migliorare la guida ed è quello che ho fatto – ha detto Leclerc – Oggi è stata una bellissima gara. Ho fatto una buona partenza e un buon primo giro, poi ho pensato a gestire bene le gomme fino alla fine. Niente di speciale, quindi. Io e Carlos eravamo abbastanza più veloci dei nostri rivali diretti, come ho detto era solo una gara di gestione, gestita bene e questa volta guidata bene”.

Leclerc: “Ieri è stata solamente una giornata no”

“Quanto successo ieri non è qualcosa fuori dal mondo, accade spesso. A volte si vede di più, a volte di meno – ha continuato il monegasco – Ovviamente sabato è stato un giorno ‘no’ e si è visto di più. In serata ho lavorato tanto provando a mettere a posto la guida e oggi sono contento perché ho guidato bene nel giorno che contava di più. Spero di guidare meglio dal venerdì alla domenica d’ora in poi. Ho estratto il massimo dalla macchina: stiamo spingendo e abbiamo allungato sulla McLaren, dobbiamo continuare”.

Ferrari, stessa procedura di ieri ma partenza diversa per Sainz

“Ho perso in partenza ancor prima del contatto con Norris – ha dichiarato dal canto suo Sainz – Non dovevo trovarmi a lottare con lui alla prima curva, sono partito veramente male. Penso che ho fatto la stessa procedura di ieri, ho fatto tutto uguale ma per qualche ragione ho avuto tanto pattinamento. È una di quelle cose che non capisco e che dovremo analizzare con gli ingegneri. Da lì in poi ho avuto un buon passo e una buona gestione delle gomme, ma qui è difficile passare”.

Sainz: “Sto migliorando ma devo farlo ancor più in partenza”

“Sono stato tutto il weekend molto veloce. Volevo finire in top-5, avevo il passo e tutte le carte in regola per finire più avanti – ha continuato lo spagnolo – Ho seguito Charles per tutta la gara ma con l’aria sporca era difficile avvicinarsi a più di due secondi. Avevamo un buon ritmo, ma quando perdi tutto in partenza, per due weekend di fila come qui e in Messico, quando sei stato più veloce, ti lascia un brutta sensazione. Ma le cose possono andare così e continueremo a migliorare. L’importante è che sto migliorando ogni gara e mi sto dando delle opportunità. Il colloquio con Charles a fine gara? Gli ho solo chiesto come fosse la macchina per lui. Non pensate male“.

