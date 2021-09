F1, Ferrari: Mattia Binotto fa un annuncio per Monza

Giornate di lavoro intenso per la Ferrari, che approda a Monza con la speranza di evitare la figuraccia della scorsa stagione, quando entrambe le vetture di Maranello non finirono il Gran Premio di casa.

Il Cavallino Rampante, reduce da un quinto e settimo posto in Olanda, è sfavorito all’Autodromo, dove il motore della SF21 rischia di pagare dazio su una pista così veloce, ma il team principal Mattia Binotto non è così pessimista: “Siamo contenti che arrivi Monza, sappiamo che per noi non sarà una corsa facile, c’è sempre uno svantaggio di motore che andremo a pagare sui rettilinei. Stiamo però preparando bene il pacchetto aerodinamico dedicato per l’efficienza sui rettilinei, di sicuro andremo meglio rispetto all’anno scorso“, ha annunciato il dirigente di Maranello.

“E’ una pista sulla quale bisogna saper aggredire i cordoli e sulla quale ci sono frenate importanti, non la darei già per persa. Andiamo là con la voglia di far bene“, sono le parole a Sky.

Per quanto riguarda la vettura per il 2022, il lavoro prosegue: “A Maranello stanno lavorando bene giorno e notte, vedo progressi, la squadra ha una buona dinamica dello sviluppo e dell’integrazione tra reparti”.

“C’è sicuramente positività sul progetto, poi sappiamo che si tratta di una competizione relativa, è un’incognita quello che stanno facendo gli altri, se oggi ci sono delle macchine più forti significa che hanno una base migliore della nostra. Come abbiamo sempre detto il 2022 è un’opportunità che stiamo cercando di cogliere“, ha concluso Binotto.

OMNISPORT | 07-09-2021 20:13