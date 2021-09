F1, Ferrari: Sainz e Leclerc, confronto impietoso. Scoppia il caso

Bicchiere mezzo o mezzo vuoto. Ancora una volta la Ferrari torna da un week end del Mondiale di Formula 1 interrogandosi su quanto successo in pista. Anche nel Gran Premio di Russia al podio di Sainz, svelto e sveglio nel cambiare le gomme al momento giusto passando dalle slick alle intermedie, ha fatto da contraltare l’errore di Leclerc che è rimasto in pista con le gomme d’asciutto su una pista sempre più bagnata gettando alle ortiche un podio sicuro. Proprio sul confronto tra i due piloti di Maranello è giusto fare delle riflessioni.

Ferrari: Sainz meglio di Leclerc, lo dicono i numeri

“Sainz è un pilota tremendamente solido“. Così lo ha definito Carlo Vanzini, telecronista Sky, al termine del Gran Premio di Russia che ha visto lo spagnolo chiudere terzo dopo una finale di gara pazzo con la pista bagnata. Dove Carlos ha saputo cogliere l’attimo del passaggio dalle gomme d’asciutto alle intermedie in un week end che lo ha visto partire in prima fila, stare una decina di giri in testa alla gara e raddrizzare poi una gara che pareva essersi messa male a causa dell’eccessivo degrado delle gomme.

Sainz: più punti e più podi di Leclerc. Si dice che i numeri non mentono mai. In casa Ferrari dando una sguardo alla classifica in questo momento dopo 15 gare Carlos Sainz ha qualcosa come 112,5 punti, Charles Leclerc ne ha 104. Ancor più evidente è il numero dei podi conquistati dallo spagnolo, 3: secondo a Monaco, terzo in Ungheria e ieri in Russia. Mentre il monegasco è salito sul podio solo una volta quest’anno nella gara di Silverstone che ha sfiorato di vincere, superato nel finale da Hamilton in rimonta.

La consistenza di Sainz, il talento di Leclerc

Sulla carta è Leclerc il pilota su cui la Ferrari ha deciso di fare all-in dallo scorso anno scaricando anche un 4 volte campione del mondo come Vettel. Eppure come sottolinea Vanzini: “Alla prima stagione con la Ferrari, lo spagnolo sta avendo un rendimento oltre le aspettative. Caratteristiche come le sue sono importanti per un team che vuole tornare a lottare per il titolo Costruttori (oltre che per quello piloti ovviamente). In una F1 dove l’affidabilità è altissima, diventa fondamentale avere in squadra uno solido come Carlos”.

Ferrari: sui social è Sainz mania!

La consistenza di Carlos Sainz sta conquistando il popolo Ferrari che pian piano sta scoprendo nel pilota spagnolo buone doti di guida e gestione al netto di qualche limite di velocità pura nei confronti di Leclerc sicuramente più talentuoso e abile nel corpo a corpo e nei sorpassi. Qualcuno infatti analizza attentamente: “Carlos Sainz sta facendo una stagione pazzesca, tanti dicevano che non era da Ferrari ma ha già fatto 3 podi con una specie di “trattore” non penso che dopo questa gara e il secondo posto in Q3 lo chiamerete ancora sottovalutato come pilota perché non lo è affatto”.

