Ferrari, team radio Hamilton e Adami certificano la crisi a Monaco. Vasseur fa il pompiere ma urge una soluzione

Qui Ferrari, abbiamo un problema: ancora scintille via radio tra Hamilton e il suo ingegnere di pista Riccardo Adami. Monaco certifica la crisi tra i due col team radio: "Sei arrabbiato con me?" ma Vasseur minimizza

Ben 78 giri in modalità da crociera tra muretti e strisce pedonali, piscine e casinò. E la richiesta continua “dove sono?”, quasi filosofica del tipo “chi siamo, dove andiamo, contro chi gareggiamo?“. Questo in sintesi il Gran Premio di Monaco di Hamilton finito 5°, il minimo sindacale vista la posizione di partenza.

Montecarlo però ha sancito ancora una volta l’incompatibilità tra Lewis e il suo ingegnere di pista Riccardo Adami. Altri due episodi, altri due team radio, sabato e domenica, che certificano la crisi di un rapporto mai sbocciato in realtà. E nonostante Vasseur abbia indossato i panni del pompiere a fine gara, il problema resta.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Hamilton-Adami, tutti i team radio della discordia a Monaco

La gara di Lewis Hamilton è stata tutt’altro che eccitante. L’ex Mercedes è partito 7°, penalizzato proprio per un malinteso con Riccardo Adami in qualifica che ha portato all’impeding a Verstappen e causato una penalizzazione di tre posizione in griglia (si era qualificato quarto davanti a Verstappen).

L’inglese grazie all’overcut al primo pit stop è riuscito a sopravanzare Alonso e Hadjar. Una volta quinto però non è mai riuscito a rientrare sui primi 4 tagliato fuori da ogni sogni di gloria. Da qui una certa insofferenza durante la gara verso il proprio ingegnere di pista Riccardo Adami.

Hamilton : “Non conosco la situazione della gara, amico!”

: “Non conosco la situazione della gara, amico!” Adami : “Scatola per medie dimensioni.”

: “Scatola per medie dimensioni.” Hamilton : “Sì, amico. Sono solo un po’ perso. Informazioni molto sporadiche.”

: “Sì, amico. Sono solo un po’ perso. Informazioni molto sporadiche.” [Hamilton rientra ai box al giro 58 per montare le medie. È in quinta posizione]

Hamilton: “Ok, dove sono tutti? Non ho bisogno di sapere dov’è Verstappen. Chi è davanti a me e chi è dietro? E in che posizione mi trovo?”

Qualche giro dopo, verso la fine, la situazione si ripete, Hamilton sempre più insofferente chiede ancora lumi ad Adami, i due non si capiscono, ancora una volta.

Hamilton : “Sono ancora avanti di un minuto?

: “Sono ancora avanti di un minuto? Adami : “Charles su medie e McLaren su dure. Molto vicini. Lottando.”

: “Charles su medie e McLaren su dure. Molto vicini. Lottando.” Hamilton : “Non stai rispondendo alla domanda. Ma non importa davvero… Sto solo chiedendo: sono in ritardo di un minuto o…?”

: “Non stai rispondendo alla domanda. Ma non importa davvero… Sto solo chiedendo: sono in ritardo di un minuto o…?” Adami: “48 secondi.”

Hamilton ad Adami: “Sei arrabbiato con me?”

Il punto più alto della rottura arriva a fine gara. In quell’oramai virale scambio in cui Hamilton dopo aver ringraziato il team per aver rimesso in piedi la sua Ferrari post-incidente in fp3, non riceve risposta da Adami e a quel punto chiede al suo ingegnere di pista se ce l’abbia con lui, se sia arrabbiato.

Adami : “Quello è un P5. Abbiamo perso un sacco di tempo nel traffico, sul resto dobbiamo indagare.”

: “Quello è un P5. Abbiamo perso un sacco di tempo nel traffico, sul resto dobbiamo indagare.” Hamilton : “Sì, un grande grazie ai ragazzi, come ho detto, per aver riparato la macchina [dopo il botto in fp3]. Non è stato il weekend più facile, ma sapete, siamo vivi per combattere ancora.”

: “Sì, un grande grazie ai ragazzi, come ho detto, per aver riparato la macchina [dopo il botto in fp3]. Non è stato il weekend più facile, ma sapete, siamo vivi per combattere ancora.” [Adami non dice nulla]

Hamilton : “ Sei arrabbiato con me o qualcosa del genere? “

: “ “ [Adami resta ancora in silenzio]

Lewis si lamenta delle info poco chiare di Adami

Anche dopo la gara la tensione non pare essersi diradata. Nelle dichiarazioni post Gp di Monaco, Hamilton chiarisce il perchè delle sue continue richieste di info sulla gara: “Le informazioni che ho ricevuto non erano abbastanza chiare – ha detto ai microfoni di Sky Sports – Non ho davvero capito cosa intendessero dai box con ‘questa è la nostra gara’. Non sapevo per cosa stessi lottando. Ero in lotta con il pilota davanti a me o cosa? In effetti, quando ho visto i dati, non ero vicino a nessuno di quelli davanti“.

Vasseur getta acqua sul fuoco: “Non eravamo a bere birra”

Fred Vasseur dopo la gara ha svestito i panni del team principal per indossare la divisa del pompiere e cercare di spegnere la polemica: “Non stavamo dormendo o bevendo una birra, quando non rispondiamo in radio è perchè ci sono dei settori, specie qui a Monaco, in cui evitiamo di parlare. Dopo una richiesta in radio passa un po’ prima della risposta. Nessuna tensione con Lewis, ho parlato con lui dopo la gara, non era arrabbiato”.

Fonte: Ansa

Adami-Hamilton: un rapporto che non decolla

Nonostante quello che dice Vasseur il problema di una difficile comunicazione tra Hamilton e Adami resta. Sarà anche per la scarsa competitività della Ferrari e per il difficile adattamento dell’inglese, ma non si contano più i misunderstanding tra il pilota e il suo ingegnere di pista.

Proprio sabato dietro la penalizzazione di Hamilton c’è stato un altro pasticcio radio con Adami che prima informa Lewis di un Max nel suo giro veloce dietro di lui, poi però gli dice che l’olandese sta “rallentando”, quando in realtà l’olandese era sempre impegnato nel giro veloce e da qui la penalità che ha messo in salita la gara del 7 volte campione del mondo.

Non è la prima volta che Hamilton e Adami discutono animatamente via radio che sia prova, qualifica o gara. Al di là di qualche parentesi felice (la Sprint in Cina e a Miami, il GP di Imola) sono soventi le lamentele di Lewis. C’è chi sospetta che il 7 volte campione del mondo rimpianga, tra le varie cose, l’intesa perfetta con Peter Bonnington alla Mercedes. Non a caso pare che abbia fatto di tutto per portarlo con se a Maranello la scorsa stagione e lo scorso inverno.

Viene però alla memoria quello che è successo la scorsa stagione quando proprio la Ferrari a campionato in corso, esattamente un anno fa, ha sostituito l’allora ingegnere di pista di Leclerc, Xavi Marcos con l’attuale, Bryan Bozzi, proprio nella settimana che portava al Gp di Imola e che poi di lì a poco avrebbe portato al successo di Charles nel Gp di casa a Monaco.