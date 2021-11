F1, Ferrari: Vanzini, il consiglio a Sainz e Leclerc fa discutere

16-11-2021 07:38

La Ferrari torna dalla trasferta americana, tre gare quasi consecutive in Usa, Messico e Brasile con due buoni risultati ma soprattutto il sorpasso alla McLaren nel campionato costruttori, per quel terzo posto obiettivo minimo, ma anche massimo per questa stagione. A Interlagos la coppia Leclerc-Sainz è stata la “prima” dei non “marziani” dotati di Red Bull o Mercedes. Proprio sui due piloti di Maranello si è concentrata una provocazione da parte del telecronista Sky F1, Carlo Vanzini, che ha creato dibattito sui social.

Ferrari: per la prima volta duello Sainz-Leclerc

Forse per la prima volta in stagione le due Ferrari hanno lottato nel Gran Premio del Brasile. Complice la cattiva partenza di Sainz dalla terza piazza e l’ottimo spunto di Leclerc dietro di lui i due piloti del cavallino rampante si sono trovati ruota a ruota nel primo tratto del circuito con il monegasco che è riuscito a passare lo spagnolo in frenata conquistando il 4° posto che poi sarebbe diventato 5° dopo la rabbiosa e vincente alla fine rimonta di Hamilton.

Un’immagine che ai tifosi della Ferrari ha fatto venire in mente, nello stesso punto, nello stesso rettilineo, il contatto tra Leclerc e Vettel nel Gp del Brasile del 2019 con un ruota a ruota nel vero senso della parola che portò al doppio ritiro.

Vanzini: “Non sarebbe male se Sainz-Leclerc litigassero!”

Messa alle spalle, per ora, la McLaren nel mondiale marche, a tre gare dalla fine, nel Mondiale piloti Leclerc è 6° a soli tre punti da Norris e ha leggermente staccato Sainz a +8,5 punti. Una lotta tra “poveri” per il momento nella speranza che la Ferrari possa il prossimo anno tornare a lottare stabilmente per le prime posizioni. Intanto, a proposito del rapporto interno tra i due piloti Ferrari, il telecronista di Sky Formula 1, Carlo Vanzini ha lanciato una provocazione che trae spunto proprio dal duello iniziale a Interlagos:

“La coppia, lo diciamo da tempo, è stupenda, è importante che si parlino. Vorrei anche vedere che litighino prima o poi perché significherebbe che sono in lotta per qualcosa di grande. Sainz è una grande sorpresa, ma questo è lo spirito di una squadra che vuole tornare in alto e che deve tornare in alto”.

Rivalità tra Sainz e Leclerc, il parere di Genè

Scettici a inizio stagione sulle qualità di Carlos Sainz, specie di fronte ai risultati del suo ex compagno Norris sulla McLaren o anche di Russell con la Williams, molti tifosi della Ferrari si sono ricreduti sulle qualità di guida, di messa a punto, dello spagnolo figlio d’arte che seppur con meno punti è andato a podio più volte di Leclerc quest’anno. “Per me la Ferrari ha la migliore coppia di piloti – ha detto Marc Genè, uomo di Maranello ma anche commentatore tecnico in telecronaca – si aiutano, c’è un bel rapporto tra i due. Se Leclerc è andato forte domenica in gara è stato grazie ai dati e alle info di Sainz che era andato fortissimo sabato nella Sprint Race”.

