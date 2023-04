F1, Ferrari: Vasseur indica la strada da seguire ai suoi dopo Baku

Il team principal del Cavallino Rampante ha commentato il GP dell'Azerbaigian, dove è arrivato il primo podio del 2023 con Leclerc terzo dopo la pole. Quinto Sainz.

30-04-2023 18:08

Numeri alla mano, è stato il fine settimana migliore dall’inizio di questo campionato per la Ferrari. A Baku la Rossa di Maranello è tornata a essere la seconda forza dietro alla Red Bull, davanti così a Mercedes e Aston Martin. C’è stata la prima pole position del 2023 e a Baku è arrivato anche il primo podio dell’anno grazie allo straordinario talento di Charles Leclerc, terzo alle spalle di Sergio Perez e Max Verstappen. Quinto alla bandiera a scacchi invece Carlos Sainz.

Ferrari, le prime impressioni di Vasseur

Così ai microfoni di Sky Sport, dopo il GP dell’Azerbaigian, si è presentato il team principal Frédéric Vasseur. “Non è importante quello che provo io con il mio primo podio in gara con la Ferrari, ma l’importante è che abbiamo fatto un passo in avanti in termini di prestazioni con le due pole position e la gara di oggi”.

Vasseur vuole puntare comunque ancora più in alto: “L’obiettivo resta quello di vincere, ma almeno abbiamo fatto un buon lavoro. Dopo Melbourne sapevamo che il passo era buono, ma non eravamo riusciti a mettere insieme tutto, mentre oggi abbiamo fatto un passo in avanti. Ora andiamo a Miami, dove sarà un’altra storia”.

Ferrari, il lavoro da fare per Vasseur

Vasseur si è voluto così concentrare sullo sviluppo della SF-23 in vista delle gare future: “Tutti porteranno aggiornamenti nelle prossime gare. Credo che la prestazione dipenda dal fatto che siamo riusciti a sfruttare molto bene il pacchetto che abbiamo ed è lì che siamo riusciti a migliorare molto rispetto a Jeddah“.

Sull’operato svolto ha quindi aggiunto: “Abbiamo lavorato meglio e sono molto soddisfatto del lavoro fatto finora, siamo sulla strada giusta. Credo che la Red Bull non abbia gestito la gara, hanno sempre spinto al massimo. La condizione delle loro gomme si è avvicinata alle nostre e anche per questo avevamo un passo simile negli ultimi giri”.

Ferrari, la gara dei piloti secondo Vasseur

Quindi, il team principal si è focalizzato sul weekend di Leclerc: “Charles ha detto che ama la Ferrari e vuole diventare campione del mondo, dobbiamo mantenere la calma. Ha fatto un weekend perfetto, sul giro singolo ha fatto un sorpasso magico e sulla lunga distanza, quando gli abbiamo chiesto di spingere e di creare un distacco su Fernando, è andato alla grande“.

Sulla gara di Sainz ha invece detto: “In alcuni casi Carlos è stato davanti a Charles, ma in questo weekend ha perso la macchina alla prima curva del Q1, per cui è stata dura per lui. Se si perde la fiducia, qui diventa un incubo, come a Montecarlo. Con questa situazione sono comunque contento del suo quinto posto, perché è rimasto sul pezzo fino a fine gara”.