F1, GP Azerbaigian: festa Red Bull a Baku ma Perez beffa Max, podio Leclerc

Il racconto della gara

Gara che si corre sul circuito cittadino di Baku, in un tracciato lungo 6003 metri da ripetere per 51 volte.

Nelle qualifiche andate in scena al venerdì, pole position per la Ferrari di Leclerc che scatterà in prima fila davanti alla Red Bull di Verstappen. Seconda fila per Perez e Sainz mentre in terza partiranno la Mercedes di Hamilton e l'Aston Martin di Alonso.

GIRO 11. Sosta anche per Verstappen! Nel frattempo Safety car in pista per l'errore e conseguente ritiro di De Vries.

GIRO 13. Si gira dietro la Safety Car, nel frattempo proseguono le operazioni per mettere in sicurezza la macchina di De Vries, costretto al ritiro dopo il contatto tra l'anteriore sinistra e il muro.

GIRO 15. Ottima ripartenza anche di Hamilton che precipitato in decima posizione ritrova in due giri la settima piazza alle spalle di Stroll.

GIRO 19. Stroll sbaglia l'ingresso in curva e viene passato da Hamilton. L'inglese sale in sesta posizione.

GIRO 31. Giro veloce di Perez che cerca di staccare ancora di più Verstappen. Alzano il ritmo anche Leclerc e Alonso in lotta per la terza posizione.

GIRO 37. Miglior giro in gara per Leclerc, Alonso ora distante quasi tre secondi e mezzo dal pilota monegasco.

GIRO 46. Perez e Verstappen provano a riprendersi il giro veloce e conseguente punto addizionale. In questa fase di gara è però Leclerc il pilota più veloce in pista.

GIRO 49. Giro veloce per Verstappen, subito superato però da Alonso. Lotta per il punto addizionale che infiamma questo finale.

Perez vince il Gran Premio dell'Azerbaijan! Secondo posto per Verstappen e terzo gradino del podio per Leclerc.

Red Bull che dopo aver passato Leclerc nei primi giri dominano la gara senza troppe difficoltà mentre primo podio per la Ferrari che mostra progressi, soprattutto nella seconda parte della gara. Conferme anche per l'Aston Martin ormai a pieno titolo tra le migliori scuderie del 2023.

La Formula 1 torna a scaldare i motori e lo fa col GP di Azerbaigian, quarto appuntamento del mondiale 2023. Il Gran Premio di Azerbaigian si corre sul circuito cittadino di Baku. La classifica piloti è attualmente questa:

Max Verstappen (75 pt.) Sergio Perez (62 pt.) Fernando Alonso (48 pt.) Lewis Hamilton (40 pt.) Carlos Sainz Jr. (24 pt.)

Provaci ancora Charles Leclerc! Il pilota della Ferrari partirà ancora una volta dalla pole position nel Gran Premio di Baku. Ma non sarà facile tenere dietro le Red Bull. Come non lo è stato ieri nella Sprint Race. Il monegasco è partito davanti ma ha dovuto cedere alla Red Bull di Sergio Perez che lo ha passato e gli è finito davanti vincendo la SR. Solo terzo Max Verstappen arrabbiato con Russell che lo ha colpito in partenza.

Leclerc scatterà dunque dalla pole position anche nel Gran Premio dell’Azerbaigian, 19° in carriera, la terza consecutiva sulla pista cittadina di Baku. In prima fila con lui la Red Bull del campione del mondo Max Verstappen. Seconda fila per l’altra Red Bull di Sergio Perez e l’altro ferrarista Carlos Sainz, quarto in griglia e solo 5° nella SR senza acuti. In terza fila ci saranno i due vecchi leoni Lewis Hamilton e Fernando Alonso, mentre i loro compagni di squadra hanno faticato ancora di più: nono Lance Stroll e solo 11° George Russell, fuori già in Q2. Sono previsti 51 giri. Semafori spenti alle 13.00. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1. Charles Leclerc (Ferrari)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Sergio Perez (Red Bull)

4. Carlos Sainz (Ferrari)

5. Lewis Hamilton (Mercedes)

6. Fernando Alonso (Aston Martin)

7. Lando Norris (McLaren)

8. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

9. Lance Stroll (Aston Martin)

10. Oscar Piastri (McLaren)

11. George Russell (Mercedes)

12. Esteban Ocon (Alpine)

13. Alexander Albon (Williams)

14. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

15. Logan Sargeant (Williams)

16. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

17. Nico Hulkenberg (Haas)

18. Kevin Magnussen (Haas)

19. Pierre Gasly (Alpine)

20. Nyck De Vries (AlphaTauri)