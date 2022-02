F1, Gene Haas: “Ci siamo concentrati esclusivamente sul 2022”

04-02-2022 13:10

La Haas ha presentato al mondo la VF-22 attraverso i canali social del team: una serie di render digitali della nuova monoposto di Mick Schumacher e Nikita Mazepin.

Implementare nuovi elementi e membri del personale ad un tessuto già collaudato è stata una delle tante sfide affrontate nel 2022, e il tutto è culminato nella VF-22, progettata per un regolamento tecnico totalmente nuovo.

Cosa c’è di sostanzialmente diverso e nuovo sulla monoposto? Nuovi elementi sono stati inseriti per essere conformi al regolamento, con un nuovo fondo vettura a effetto suolo, un’ala anteriore semplificata e una forma completamente diversa dell’ala posteriore. Un’altra novità riguarda l’introduzione delle Pirelli da 18 pollici, progettate per ridurre il surriscaldamento e consentire ai piloti di spingere di più in ogni stint di gara

“E’ quel periodo dell’anno nel quale sei ottimista sul fatto che il duro lavoro e lo sforzo di tutti si tradurranno in una vettura competitiva in pista – ha detto Gene Haas, fondatore e presidente dell’omonimo team di Formula 1. Abbiamo preso la decisione, nel 2020, di concentrarci esclusivamente sulla VF-22, rinunciando a qualsiasi altra cosa relativa al 2021, e non è una scelta facile da prendere. Speriamo che dia i suoi frutti, così da tornare a competere per la zona punti e di fare bene nei weekend di gara”.

