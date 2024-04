F1 Giappone, Ferrari dietro le RedBull: meglio Sainz o Leclerc? I tifosi scatenati sul web

A Suzuka la Ferrari finisce alle spalle della RedBull: Sainz terzo, Leclerc quarto. I tifosi sul web prendono posizione tra i due piloti della Rossa

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Le Red Bull tornano a vincere. A Suzuka primo Verstappen, secondo Perez. Ma dal Gran Premio del Giappone, quarto appuntamento del Mondiale di F1, arrivano conferme dalla Ferrari con il terzo e quarto posto di Sainz e Leclerc. E il popolo rosso accoglie positivamente il risultato del Cavallino, ma si registra una spaccatura tra chi sostiene lo spagnolo e chi il monegasco. E c’è anche chi punta il dito contro il regolamento.

Gp Giappone, Ferrari dietro le RedBull: le reazioni dei tifosi

La maggior parte dei tifosi della Ferrari ha accolto con entusiasmo il risultato ottenuto dai due piloti della Rossa in Giappone. Ma c’è chi ricorda, che, dopo la fantastica doppietta in Australia, “tutto è tornato alla normalità”. “Com’era la storia del mondiale riaperto?” pungola Stefano su Facebook. “Ottimo risultato vista la superiorità di RedBull e Max , ma subito aggiornamenti sviluppi sulla macchina. Basta: non si può più vedere sempre Max vincere”. A tal proposito, in tanti sottolineano come la “F1 sia diventata noiosa. Bisogna cambiare i regolamenti: gare da prendere sonno” commenta Marco. “La Formula 1 sembra la Marotta League” ironizza Remiglio.

Meglio Leclerc o Sainz? I tifosi della Ferrari si dividono sul web

Nei giri finale Sainz ha sorpassato il compagno di scuderia salendo così sul gradino più basso del podio. E sui social i tifosi si spaccano. “Sainz destinato a diventare n.1 Ferrari ed essere mandato via a fine anno per far posto all’ultra 40enne oramai numero 2 Mercedes (Hamilton, ndr). Incomprensibile” puntualizza Antonio. “Sainz sempre davanti a Leclerc… è più interessante questa sfida del Mondiale in generale” scrive Tomas. “Però nella classifica piloti Leclerc è davanti a Sainz” replica Francesco. “Ma Sainz ha saltato una gara per l’operazione” ribatte Manuel. Per Casanova “Sainz ha dimostrato, ancora una volta, di essere decisamente migliore dell’iperpompato Leclerc. Gravissimo errore cederlo”.

Scendono in pista i fan di Leclerc: polemica sui social

“Prestazione straordinaria da parte di Charles. Sainz si conferma il solito egoista a non voler riconoscere la superiorità del compagno di squadra, del primo pilota di Scuderia. Podio che spettava a Leclerc, ancora una volta truffato” scrive su X Luca. “Non capirò mai questa rabbia e questo odio verso Leclerc. Ma tutto bene? Fino a poco tempo fa tutti sul suo carro ora magicamente è diventato scarso” aggiunge Rachele. “Non dimenticatevi che chi ha portato avanti il carro, è sempre stato Charles Leclerc” chiosa Giadina.