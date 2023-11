F1, GP Abu Dhabi: info, orari, dove vedere la gara di Yas Marina in tv e in streaming

Il circuito di Yas Marina calerà il sipario sulla stagione di Formula 1, dominata da Verstappen e dalla Red Bull: il programma e il palinsesto dell'ultima gara

24-11-2023 14:27

Il circuito di Yas Marina calerà il sipario sul Mondiale di Formula 1 del 2023, dominato, vinto, stravinto da Verstappen e dalla Red Bull. Ad Abu Dhabi resta in palio il secondo posto tra i costruttori, con la Mercedes e la Ferrari in lotta separate da 4 punti, e un record che il team di Chris Horner può centrare con un’eventuale vittoria. Pochi Km alla fine, sperando in un nuovo anno con un copione con più suspense.

GP Abu Dhabi, lotta Ferrari-Mercedes per il secondo posto

In un Mondiale dominato dalla Red Bull di Verstappen, il secondo posto è un obiettivo utile per ricominciare in vista del nuovo anno. Una piccola sfida per mettersi alla prova e capire le potenzialità per la prossima stagione. La Mercedes al momento occupa il secondo gradino del podio con quattro punti di vantaggio sulla Ferrari. Leclerc e Sainz cercheranno di battere Hamilton e Russell per regalare un piccolo sorriso ai costruttori al termine di un anno molto povero.

Una sola vittoria per la rossa, l’unica però capace di strappare un Gran Premio alla scuderia austriaca. Aston Martin e McLaren lotteranno invece per il quarto posto. Sarò una gara speciale per l’Alfa Romeo, l’ultima in Formula 1. Dopo Yas Marina si aprirà un nuovo capitolo sia per il team Sauber, con l’ingresso di Audi previsto nel 2026, sia per il marchio italiano, che potrebbe puntare su altre categorie, a partire dal WEC.

La Red Bull punta a un record

Perché la Red Bull ha ancora fame? Oltre alla voglia di Verstappen di non lasciare neanche le briciole agli avversari, c’è anche un record che fa luccicare gli occhi di Chris Horner: la percentuale di vittorie in una sola stagione. Il team austriaco con 20 vittorie fin qui, ha cancellato il record di 19 della Mercedes 2016, ma è ancora percentualmente alle spalle della McLaren 1988, che conquistò 15 gare su 16, cioè il 93,75%. Con una vittoria a Yas Marina la Red Bull salirebbe al 95,45%, in caso contrario si fermerebbe al 90,91%.

Formula 1, dove vedere il GP di Abu Dhabi

Il Gran Premio di Abu Dhabi si potrà vedere in diretta su Sky Sport sui canali Sky Sport F1 e Sky Sport 4K e in streaming su NowTV e SkyGo, se compreso nell’abbonamento. Le qualifiche del sabato e la gara della domenica del circuito di Yas Marina saranno trasmesse in differita anche in chiaro sul digitale terrestre su TV8.

Il programma e il palinsesto del GP di Abu Dhabi

Questo il programma e gli orari tv del Gran Premio di Abu Dhabi, l’ultimo appuntamento della stagione di Formula 1 del 2023:

SKY SPORT, SKY GO E NOW TV – LE DIRETTE

Venerdì 24 novembre

Ore 10:30 – Prove Libere 1

Ore 14 – Prove Libere 2

Sabato 25 novembre

Ore 11:30 – Prove Libere 3

Ore 15 – Qualifiche

Domenica 26 novembre

Ore 14 – Gara

TV8 – DIFFERITA Sabato 25 novembre Ore 18 – Qualifiche Domenica 26 novembre

Ore 18 – Gara