F1 GP Austria, Prove Libere 2: Antonelli concede il bis stavolta davanti alle McLaren, le Ferrari incapaci di tenere il passo

Il resoconto delle seconde prove libere del GP d'Austria: svetta ancora Mercedes, anche se solo con Antonelli mentre Russell finisce indietro. Sul podio le McLaren, non brillanti le Ferrari

Andrea Kimi Antonelli si ripete anche nelle seconde prove libere del GP d’Austria: dopo aver svettato nella sessione mattutina, il pilota Mercedes ha conquistato anche nel pomeriggio la leadership nei tempi, sebbene questa volta non ci sia stata la doppietta della scuderia di Brackley con George Russell, finito più indietro: sul podio sono saliti invece i due McLaren, Oscar Piastri e Lando Norris, davanti a Max Verstappen (la cui Red Bull cerca dei riscontri importanti nella gara di casa) e Lewis Hamilton. A proposito di Ferrari, Charles Leclerc ha chiuso solo ottavo, dietro Russell e Liam Lawson (Racing Bulls).

GP Austria, Prove Libere 2: duello tra le McLaren e Antonelli per il primato dei tempi

La sessione si è aperta con l’imprevisto alla Cadillac di Sergio Perez, nuovamente alla prese con lo spegnimento della sua monoposto come avvenuto nelle FP1 (per il team americano ci sono stati anche i problemi alla vettura di Valtteri Bottas, in particolare con il fondo). Dopo la Virtual Safety Car la situazione delle libere ha visto nella prima parte Lando Norris in testa (su gomma media) con un tempo di 1:08.000, anche se si ritrova alle prese pure con un testacoda.

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Ma il primato del pilota McLaren viene quindi annullato da Antonelli, che con 1:07.657 ha definito il nuovo miglior tempo delle FP2. A stretto giro risponde nuovamente il team papaya con Oscar Piastri, leader a 1:07.251 su gomma soft.

Il duello tra Mercedes e McLaren è proseguito con un nuovo contrattacco di Antonelli, di nuovo primo con 1:07.209 fatti registrare nel proprio giro, per poi migliorarsi ulteriormente a 1:07.014. Più in difficoltà Lewis Hamilton, quinto (su gomma media) a 597 millesimi da Kimi e alle prese con qualche inghippo in curva 3, la stessa che ha creato problemi anche ai due Red Bull.

Restando alle due Ferrari, se Hamilton ha dovuto fare i conti con qualche problema di sottosterzo, Leclerc sul finire della sessione ha fatto una escursione nella via di fuga perdendo il controllo della monoposto nel punto di frenata della curva 9.

Le vetture del cavallino, insomma, non hanno al momento il passo per poter competere non solo con Mercedes, ma anche con McLaren, nonostante la presenza di un motore aggiornato secondo le tante agognate concessioni dell’ADUO. Al momento Hamilton paga sui 5 decimi dalla Mercedes di Antonelli, mentre Leclerc 8. La Ferrari paga dazio anche rispetto alla Red Bull di Verstappen, nonostante gli aggiornamenti intensivi ed estensivi sulla RB22 che debuttano nel nuovo pacchetto in quel del fine settimana nella Stiria.