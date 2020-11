F1, GP Bahrain: la diretta-live

Tanta paura per Grosjean, che però non sembra avere grossi problemi fisici dopo il durissimo impatto e l'incendio della sua monoposto.15:21

Nelle qualifiche di sabato, Lewis Hamilton ha conquistato la sua 98ª pole position in carriera. Dietro al neo-campione del mondo in prima file ci sarà Valtteri Bottas, suo compagno di scuderia alla Mercedes.14:40

PRE GARA

La Formula 1 si appresta a disputare le ultime gare della stagione 2020, con Lewis Hamilton incoronato campione del mondo settimana scorsa in Turchia. Il paddock si è spostato in Bahrain per due gare consecutive che si terranno sul circuito del Sakhir (il Gran Premio di settimana prossima si chiamerà proprio Gran Premio del Sakhir).

Nelle qualifiche è di nuovo Hamilton a conquistare la pole position, salendo così a 98 in totale. Dietro di lui Bottas e Verstappen. Si rivedono tra le prime dieci posizioni le Alpha Tauri di Gasly e Kvyat, in ombra negli ultimi Gran Premi. Appena fuori troviamo le Ferrari, con Vettel a qualificarsi davanti a Leclerc. Passo indietro per Stroll, che dopo la magica pole position in Turchia si piazza solamente tredicesimo.

Griglia di partenza

Lewis Hamilton Valtteri Bottas Max Verstappen Alex Albon Sergio Perez Daniel Ricciardo Esteban Ocon Pierre Gasly Lando Norris Daniil Kvyat Sebastian Vettel Charles Leclerc Lance Stroll George Russell Carlos Sainz Antonio Giovinazzi Kimi Raikkonen Kevin Magnussen Romain Grosjean Nicholas Latifi

Albo d’oro e statistiche

E’ Sebastian Vettel il pilota con più vittorie, ben quattro (due ottenute in Red Bull e due in Ferrari), davanti ad Alonso e Hamilton, fermi a tre. Il giro più veloce è fermo al 2005 con Pedro de la Rosa a stabilire un tempo di 1’31″447.

Fonte: Ansa