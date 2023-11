F1, Gp Brasile: info, orari e dove vedere in tv e in streaming la gara di Interlagos

Gran Premio del Brasile di Formula 1 in tv: si infiamma la lotta al secondo posto della classifica piloti tra Perez ed Hamilton. Verstappen, invece, va a caccia dell'ennesimo record personale

Ultime fatiche per il Mondiale di Formula 1 2023. Si corre il terzultimo appuntamento di questa estenuante stagione, il Gran Premio del Brasile. I piloti si apprestano a gareggiare sul circuito di Interlagos, dove si disputerà per l’ultima volta in questa stagione la Sprint Race. Il weekend avrà inizio venerdì 3 novembre, con le prove libere e le qualifiche. Si prosegue sabato con la Sprint Shootout e la SR, e si chiuderà domenica con la gara fissata alle ore 18. Gran Premio del Brasile: Verstappen a caccia di altri record

Dopo la vittoria aritmetica del titolo da parte di Max Verstappen, il pilota olandese della Red Bull potrebbe allungare la sua folta lista di record raggiunti. Di fatto, il classe ’97, è attualmente a quota 16 vittorie su 19 gare disputate: in caso di successo sul circuito di Interlagos, il 26enne potrebbe battere il record di Alberto Ascari, risalente al 1952, superando il 75% delle vittorie.

F1, GP del Brasile: lotta Ferrari vs Mercedes nei costruttori

Infine, resta viva la lotta al secondo posto del Mondiale 2023 tra il pilota della Red Bull Perez e Lewis Hamilton con la Mercedes. La scuderia tedesca, intanto, vorrebbe accaparrarsi anche il posto come seconda potenza del campionato dopo quella di Milton Keynes. Sono sempre 22 i punti che separano la Ferrari dalle frecce d’argento. Sainz e Leclerc nelle ultime gare sono stati molto veloci in qualifica, con diverse pole tra Monza e Singapore lo spagnolo, Austin e Messico il monegasco, ma senza mai concretizzare al massimo in gara, a parte l’exploit di Marina Bay di Sainz.

I dettagli del circuito e ultimi vincitori

I piloti della Formula 1 disputeranno il ventunesimo Gran Premio della stagione 2023 in Brasile. Con esattezza, il Circus sarà ospite dell’autodromo José Carlos Pace, situato a San Paolo, chiamato anche con il nome di circuito di Interlagos. Inaugurato nel 1940, dopo una serie di modifiche il tracciato è attualmente lungo 4.309 metri, caratterizzato da 15 curve.

Ad aver trionfato nell’ultima edizione è stato George Russell, seguito dal compagno Hamilton e dal pilota Ferrari Carlos Sainz. Invece, a detenere il record sul tracciato è Valtteri Bottas: l’11 novembre del 2018, il finlandese, allora pilota della Mercedes, fermò il cronometro sull’1’10″540.

Le parole di Leclerc e Sainz

Alla vigilia del weekend in Brasile, hanno parato in conferenza stampa i piloti Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz. A prendere parola è stato prima il monegasco:

Non abbiamo la macchina per trasformare le pole-position in risultati importanti in gara. Chiaro che preferirei vincere piuttosto che fare un’altra P1. Non si possono fare previsioni. Se commetti un errore con l’assetto nelle libere, non si può più recuperare. Ultima Sprint Race del calendario? Penso che sei sia il numero giusto.