11-11-2022 10:26

Nel week-end va in scena la penultima tappa del Mondiale di F1. Si corre nell’affascinante circuito di Interlagos con Max Verstappen favorito d’obbligo. Lewis Hamilton ha un sogno ma deve fare i conti anche con la grande motivazione del duo Leclerc-Sainz.

F1, Hamilton: ancora due chances per non rovinare un primato

Da quando è sbarcato in F1 (2007), Lewis Hamilton ha sempre vinto almeno un GP in ogni stagione. Il sette volte Campione del Mondo, in questa edizione del Mondiale di F1, non è ancora riuscito a tagliare il traguardo per primo in nessuno dei 20 GP disputati ad oggi. Ben otto i podi (due secondi posti negli ultimi due GP) ma nessuna vittoria.

Ad Interlagos, il pilota britannico ha vinto tre volte (2021, 2018 e 2016). Una quarta vittoria gli darebbe una gioia immensa e preserverebbe la sua incredibile striscia. Due problemi per Lewis Hamilton. Max Verstappen e la Ferrari.

F1, Verstappen deciso: punta alla vittoria numero 15

Max Verstappen è già Campione del Mondo ma non ha nessuna intenzione di riposarsi in questi ultimi due GP. Anzi, l’olandese ha già fatto sapere quali sono i suoi obiettivi ad Interlagos: “Voglio la quindicesima vittoria”.

Parole chiare che confermano come il pilota della Red Bull sia un vero e proprio cannibale che non ha nessuna intenzione di permettere ai suoi avversari di alzare minimamente la cresta. Vuole dominare fino alla fine del Mondiale, senza pause o regali.

F1, la Ferrari vuol un ultimo colpo di coda vincente

Il GP del Brasile evoca bei ricordi ai tifosi della Rossa. Nell’edizione del 2007 Kimi Raikkonen, proprio ad Interlagos, vinceva il suo primo e unico Mondiale, l’ultimo per il Cavallino.

La Ferrari, nelle ultime uscite stagionali, non ha brillato. L’ultima vittoria risale allo scorso 10 luglio: Charles Leclerc vincitore al GP d’Austria. Sia il monegasco che Carlos Sainz vogliono provare a chiudere il Mondiale con un grande acuto. Oltre all’incubo Max Verstappen, c’è un Lewis Hamilton che ha un record personale da difendere. Insomma, servirebbe la Ferrari di inizio stagione per sentirsi davvero forti. Comunque sia, il GP del Brasile promette scintille.