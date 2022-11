F1, GP del Brasile: tutti gli orari e dove vederlo in TV e streaming su Sky e TV8

11-11-2022 08:34

Nel week-end si corre in Brasile. Penultimo appuntamento con il Mondiale di F1. Già tutto assegnato a livello di titoli ma diversi gli spunti d’interesse con Ferrari e Mercedes che puntano a chiudere la stagione al meglio.

F1, GP del Brasile: Ferrari e Mercedes cercano la vittoria

La F1 fa tappa ad Interlagos, in Brasile. Un appuntamento tradizionale che, quest’anno, vedrà Ferrari e Mercedes decise a portarsi a casa la vittoria. In una stagione in cui Max Verstappen e, di conseguenza, la Red Bull, ha dominato in lungo e in largo, Ferrari e Mercedes sognano un finale diverso. La Rossa ha dolci ricordi in Brasile.

Chiaramente il favorito resta il Campione del Mondo in carica che ha vinto otto delle ultime nove gare disputate e cerca il successo numero 15 in stagione. L’olandese sta collezionando record su record e non ha nessuna intenzione di fermarsi. Proveranno a dargli fastidio Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Il primo non vince dallo scorso 2 luglio (GP d’Austria), il secondo è alla ricerca della prima vittoria in questa edizione del Mondiale di F1 (in Brasile ha trionfato due volte). Attenzione anche alla possibile sorpresa Carlos Sainz.

F1, GP del Brasile: le caratteristiche del circuito

Il GP del Brasile si corre nell’Autodromo José Carlos Pace, circuito molto impegnativo ma anche molto apprezzato dai piloti. In totale, il circuito di Interlagos misura esattamente 4.309 metri (71 i giri da effettuare).

La vera difficoltà sta nelle brusche frenate, in particolare Curva 1, Curva 4 e Curva 12. Il tempo record sulla pista appartiene a Valtteri Bottas (su Mercedes): 1’10″540. Lo scorso anno il successo è andato a Max Verstappen su Red Bull. Alain Prost è il pilota con più successi al GP del Brasile: ben sei.

F1, GP del Brasile: gli orari e dove vedere la gara

Gli orari sono tutti a partire dal tardo pomeriggio per quanto riguarda il Gran Premio del Brasile Si parte il venerdì con le Libere 1 alle 16:30 e le Qualifiche alle 20:00, il sabato Libere 2 alle 16:30 e Gara Sprint alle 20:30. La gara è in programma domenica alle 19:00. Tutto in diretta su Sky Sport Formula 1 e in streaming su Now Tv e Sky Go. Il GP del Brasile sarà in differita, in chiaro, su Tv 8.

Orari Sky

Venerdì 11 novembre



Libere 1 ore 16.30

Qualifiche ore 20:00

Sabato 12 novembre



Libere 2 ore 16:30

Gara Sprint ore 20:30

Domenica 13 novembre

Gara ore 19.00

Orari Tv 8

Sabato 12 novembre



Qualifiche ore 19.45 (differita)

Gara Sprint ore 21:30 (differita)

Domenica 13 novembre



Gara ore 21.30 (differita)