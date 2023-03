Dopo il dominio di Verstappen nel primo appuntamento in Bahrain, la Formula 1 sbarca in Arabia Saudita. Ferrari e Mercedes pronte al duello. Penalizzazione per Leclerc.

17-03-2023 09:32

Si riaccendono i motori della F1. In programma nel week-end il GP dell’Arabia Saudita. Dopo il dominio Red Bull nel GP del Bahrain, gli avversari sognano un pronto riscatto.

GP dell’Arabia Saudita: Verstappen vuole bis e prima fuga

Dopo aver vinto, agevolmente, il GP del Bahrain, Max Verstappen cerca il bis a Jeddah. La Red Bull sembra di un’altra categoria ma Ferrari e Mercedes sono pronte al duello. C’è il desiderio di dimostrare di poter essere competitive. Grande attesa per Charles Leclerc che, dopo il ritiro in Bahrain, parte con una penalizzazione di 10 posizione in griglia a Jeddah.

Grande attesa anche per Fernando Alonso che, dopo l’ottimo esordio in Bahrain, cerca altre conferme nel secondo appuntamento del Mondiale di F1.

F1, GP dell’Arabia Saudita: le caratteristiche del circuito

Si tratta di uno dei circuiti più lunghi dell’intero Mondiale di F1. Ogni giro misura esattamente 6.174 km (con 27 curve totali). In totale, la gara si disputa su 50 giri totali, per un totale di 308,45 km.

Il giro veloce in pista appartiene a Lewis Hamilton che, su Mercedes, nel 2021, ha fatto registrare il tempo record di 1’30″734. Terzo appuntamento a Jeddah. Ad oggi, una vittoria a testa per Lewis Hamilton (2021) e Max Verstappen (2022).

F1, GP dell’Arabia Saudita: gli orari e dove vederlo in TV

Per quanto concerne il Gran Premio dell’Arabia Saudita si parte il venerdì con le Libere 1 alle 14:30 e le Libere 2 alle 18:00. Il sabato Libere 3 alle 14:30 e Qualifiche fissate per le 18:00. La gara è in programma domenica alle 18:00. Tutto in diretta su Sky Sport Formula 1 (207).

Venerdì 17 marzo

Libere 1 ore 14.30

Libere 2 ore 18:00

Sabato 18 marzo

Libere 3 ore 14:30

Qualifiche ore 18:00

Domenica 19 marzo

Gara ore 18.00

Le qualifiche e la gara sono trasmesse in differita anche su Tv8: guarda la GUIDA TV per conoscere gli orari precisi.