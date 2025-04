F1, Gp Giappone 2025: info, orari, dove vederlo in tv e in streaming. Ferrari a caccia del riscatto

La ricorsa della Ferrari alle McLaren riprende a Suzuka per il Gran Premio del Giappone terza prova del Mondiale di F1: il programma completo e le caratteristiche del circuito

Semaforo verde sul terzo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Sullo storico circuito di Suzuka si corre il Gran Premio del Giappone. Le Ferrari sono chiamate a una svolta dopo la doppia squalifica di Leclerc e Hamilton in Cina. Anche perchè al momento le due McLaren di Norris e Piastri sembrano volare e nemmeno Verstappen sembra potere nulla. Novità proprio in casa Red Bull con l’esordio di Tsunoda con Lawson che torna in Racing Bulls. Sarà un weekend normale e senza Sprint Race: si partirà con le prove libere, poi le qualifiche e infine la gara. Vediamo a che ora e dove vedere il GP del Giappone 2025.

Suzuka, Ferrari se ci sei batti un colpo

La Ferrari in Cina è passata da una Sprint trionfante con Lewis Hamilton, pole e vittoria, a una deludente qualifica e gara ad anni luce dalla McLaren ma anche dalla Mercedes di Russell, sverniciata nel finale anche da Max Verstappen. La doppia squalifica ha solo acuito la delusione e aumentato la preoccupazione a Maranello su quelli che sono i problemi di una SF-25 ancora da decifrare al 100%. A Suzuka la rossa cerca risposte, riscatto, rilancio e quant’altro di positivo.

GP Giappone, le caratteristiche

Il circuito è noto per essere particolarmente sfidante tanto per il veicolo quanto per il pilota. Con una lunghezza di 5,807 chilometri e 18 curve, include tratti leggendari che hanno fatto la storia dell’automobilismo, come le curve Esses nel primo settore e la celebre 130R. Nel corso degli anni, il tracciato è rimasto quasi invariato. La passata stagione la gara l’ha vinta Verstappen, seguito dal suo ex compagno di scuderia Perez e da Sainz. Ma ora le favorite sono le due papaya.

Come comunicato dalla Pirelli a Suzuka, farà il suo debutto in questa stagione di Formula 1 la C1, la mescola più dura della gamma 2025. Questa sarà poi affiancata dalla C2 come gomma media e dalla C3 come soft. La scelta è stata presa, analizzando le caratteristiche del circuito giapponese, uno dei più esigenti per gli pneumatici, con curve veloci e carichi laterali elevati. Il percorso che va dall’ultima chicane fino alla fine del primo settore è stato riasfaltato per garantire meno stress alle gomme.

Formula 1, GP del Giappone: il programma

Notte giovedì 3 – venerdì 4 aprile

Ore 4.30: F1 – Prove Libere 1

Ore 8: F1 – Prove Libere 2

Notte venerdì 4 – sabato 5 aprile

Ore 4.30: F1 – Prove Libere 3

Ore 8: F1 – Qualifiche

Notte sabato 5 – domenica 6 aprile

Ore 7: F1 – Gara

Dove vedere la Formula 1 in diretta e in differita in chiaro

L’intero palinsesto del Gran Premio del Giappone sarà trasmesso in diretta TV e streaming su Sky Sport, Sky Go e Now Tv, mentre qualifiche e gara si potranno vedere gratis in chiaro su TV8 ma in differita (entrambe alle 14.00)