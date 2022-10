F1 Gp Giappone, Leclerc spedisce un avvertimento al muretto Ferrari

08-10-2022 13:39

Il pilota della Ferrari Charles Leclerc si è dovuto accontentare della seconda posizione nelle qualifiche ufficiali del Gran Premio del Giappone, chiudendo ad appena 10 millesimi da Max Verstappen. Una distanza minima, che rischia però di costare carissimo in vista della gara, considerate le caratteristiche del tracciato tortuoso di Suzuka.

A Sky il pilota del Principato si è detto fiducioso ma ha lanciato messaggi chiari alla Ferrari e al muretto della scuderia rossa, spesso preso di mira in passato per alcune scelte errate.



Ferrari, Leclerc: “Sarà fondamentale fare le chiamate giuste”

“Secondo me sarà importante fare le chiamate giuste con il meteo – ha spiegato il monegasco -. Sembra che domenica ci sarà pioggia qua vicino. Sono contento. Sarà una gara difficile, sarà difficile prevedere quello che succederà, ma va bene così. Secondo me è un buon esercizio, dobbiamo provare a sfruttarlo al meglio e fare le scelte giuste”.

“Ho fiducia sul bagnato, e a Singapore le nostre scelte di strategia sono state giuste: dobbiamo continuare a lavorare in quella direzione”.

Ferrari, Leclerc: “Fatale il surriscaldamento gomme”

Leclerc ha spiegato così la pole mancata: “Sono abbastanza contento del mio giro, anche se nell’ultima chicane faccio molta fatica con il posteriore. Ma non si tratta di un errore chiaro, è il risultato di aver spinto così tanto nel secondo settore, dove eravamo molto veloci. Forse abbiamo surriscaldato un po’ le gomme, ma in qualifica bisogna sempre spingere fino alla fine. Questo è quello che ho fatto, forse fin troppo. Quando si parla di millesimi, forse quello avrebbe fatto la differenza”.

Ferrari, Sainz: “Frustrato per il terzo posto”

Carlos Sainz non ha nascosto la sua amarezza per la seconda fila: “Ero in un giro molto buono, potevo fare 29.2. Non essere in pole è frustrante. Sono tanti weekend che sono lì con Max e Charles sul giro secco… Spero e penso che entro la fine dell’anno un’altra pole potrebbe arrivare. A inizio anno non era così, ero molto più lontano. Adesso sono tante qualifiche che ho il passo per fare la pole”.

Sulla gara: “Il meteo avrà un ruolo fondamentale, può capitare di tutto e vedremo cosa fare. Partendo dalla terza posizione possiamo lottare con Max”.

Clicca qui per abbonarti e vedere tutte le gare di Serie A live su DAZN