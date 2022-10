F1, GP Giappone: tutti gli orari e dove vederlo in TV e streaming su Sky e TV8

06-10-2022 08:50

Dopo le difficoltà incontrate al Gran Premio di Singapore, Max Verstappen ha una nuova chance di laurearsi matematicamente Campione del Mondo sul circuito di Suzuka, sede del Gran Premio del Giappone.

F1, GP Giappone, tutti gli occhi su Verstappen

La classifica piloti parla chiaro. Max Verstappen ha già il titolo in tasca, forte dei 104 punti di vantaggio su Charles Leclerc e i 106 sul compagno di scuderia Sergio Perez.

Tuttavia, il pilota olandese non vuole attendere oltre e punta a dare il via alla festa per il suo secondo titolo Mondiale in Giappone. Curiosamente, Max Verstappen non ha mai vinto a Suzuka (ultima edizione, anno 2019, vittoria di Valtteri Bottas su Mercedes). Per laurearsi Campione del Mondo, il fenomeno della Red Bull ha bisogno di chiudere il Gran Premio con +8 punti rispetto a Charles Leclerc e +6 a Sergio Perez, vincitore a Singapore. Quindi, lecito aspettarsi un Max Verstappen all’attacco. Le Ferrari proveranno a rovinare la festa della Red Bull (già alle prese con il caso legato al budget cap). Attenzione alla Mercedes che, a Suzuka, vince da sei edizioni di fila (record assoluto).

F1, GP Giappone: le caratteristiche del circuito

La prima edizione del Gran Premio del Giappone, per quanto concerne la F1, risale al 1976 e si disputò a Fuji (vittoria di Mario Andretti). Dal 1987, si corre sul circuito di Suzuka, ad eccezioni delle edizioni 2007 e 2008, ancora a Fuji.

Il circuito di Suzuka è molto tecnico e particolare. Si tratta dell’unica pista con un tracciato a forma di otto. E’ un perfetto mix di curve lente e pieghe super veloci, come la 130R. La pista misura 5,8 km complessivi. La Mercedes ha vinto tutte le ultime sei edizioni (il GP del Giappone non si è disputato nel 2020 e nel 2021).

F1, GP Giappone: gli orari e dove vedere la gara

Gli orari saranno molto mattinieri per quanto riguarda il Gran Premio del Giappone. Si parte il venerdì con le Libere 1 alle 5 del mattino e le Libere 2 alle 8, il sabato Libere 3 alle 5 e Qualifiche alle 8. La gara è in programma domenica alle 7. Tutto in diretta su Sky Sport Formula 1 e in streaming su Now Tv e Sky Go. Differita in chiaro su Tv 8 di Qualifiche e Gara.

Orari Sky

Venerdì 7 ottobre



Libere 1 ore 5.00

Libere 2 ore 8.00

Sabato 8 ottobre

Libere 3 ore 5.00

Qualifiche ore 8.00

Domenica 9 ottobre

Gara ore 7.00

Orari Tv 8

Sabato 8 ottobre

Qualifiche ore 16.30 (differita)

Domenica 9 ottobre

Gara ore 16.00 (differita)