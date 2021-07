F1, GP Gran Bretagna: la gara in diretta live

GIRO 2: Dopo l'incidente è entrata in pista la Safety Car. Fortunatamente, Verstappen sembra star bene ed è sceso dalla monoposto incidentata prendendo la via dei box.16:09

PRE GARA

Dopo le inedite giornate di venerdì e sabato, caratterizzate, in via sperimentale, dal nuovo format delle qualifiche, Silverstone (qui le caratteristiche del tracciato) si prepara per il vero Gran Premio della domenica che si correrà, lo ricordiamo, anch’esso con “gomme libere”. Dopo che Verstappen lo ha bruciato sul posto al via della Sprint race, Hamilton, davanti al suo pubblico, cercherà di ricambiare il favore oggi puntando al bersaglio grosso per ridurre il ritardo in classifica generale.

Soddisfazione a metà in casa Ferrari. Da una parte c’è tutto l’entusiasmo per la seconda fila di Leclerc che oggi in gara potrebbe seriamente ambire al podio; dall’altra il grande rammarico di Sainz, che sarà chiamato a una gran rimonta per sopperire al danno subito dal contatto con Russell (penalizzato di tre posizioni in griglia) che oggi lo farà scattare solo dalla decima casella.

Occhio poi ad altri due attesi protagonisti: Alonso e Vettel, sei titoli mondiali in due, rispettivamente settimo e ottavo in griglia, che sabato nella Sprint di numeri ne hanno già regalati parecchi.

Questa la griglia di partenza determinata dalla Sprint Qualifying:

1. Verstappen (Red Bull) 17 giri

2. Hamilton (Mercedes) a 1”4

3. Bottas (Mercedes) a 7”5

4. Leclerc (Ferrari) a 11”2

5. Norris (McLaren) a 24”1

6. Ricciardo (McLaren) a 30”9

7. Alonso (Alpine) a 43”5

8. Vettel (Aston Martin) a 44”4

9. Ocon (Alpine) a 47”3

10. Sainz (Ferrari) a 47”7

11. Gasly (AlphaTauri) a 48”7

12. *Russell (Williams) a 46”6

13. Raikkonen (Alfa Romeo) a 50”6

14. Stroll (Aston Martin) a 52”1

15. Giovinazzi (Alfa Romeo) a 53”2

16. Tsunoda (AlphaTauri) a 53”5

17. Latifi (Williams) a 55”1

18. Schumacher (Haas) a 1’08”2

19. Mazepin (Haas) a 1’17”6

20. Perez (Red Bull) rit.

*Penalizzato di 3 posizioni per collisione irregolare con Sainz

