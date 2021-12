F1, GP Jeddah: Lewis Hamilton vince una gara folle, si deciderà tutto ad Abu Dhabi

05-12-2021 20:45

Gara letteralmente pazza a Jeddha, penultimo Gp della stagione di F1 che si disputa in Arabia Saudita. A vincere è il fenomeno della Mercedes Lewis Hamilton al termine di una gara da due bandiere rosse nei primi 16 giri, bandiere gialle, safety car, tagliate di chiacane e contatti al limite. Il britannico della Mercedes vince davanti a un Max Verstappen quasi beffato, che fallisce il primo match ponti della carriera comunque quasi infattibile stando alla matematica. L’ultima gara ad Abu Dhabi sarà al cardiopalma, in quanto Hamilton e Verstappen sono a pari punti, come successo solo una volta nella storia della F1. Terzo Valtteri Bottas distante comunque una vita dai primi due.

F1, Gp Jeddah: succede di tutto in Arabia Saudita

Succede davvero di tutto a Jeddah, in una gara che non tradisce le attese e si attesta come una delle più belle dell’anno, almeno dal punto di vista delle emozioni. La prima bandiera rossa viene esposta al giro 11 dopo il botto di Mich Schumacher. Tantissime polemiche per una red flag quasi ingiustificata. Alla ripresa botto di Sergio Perez, che segna uno zero terribile in ottava mondiale costruttori e gara nuovamente interrotta.

Magnifica ripartenza di Max al secondo start dopo la seconda bandiera rossa, taglia circa 1 e si ritrova al comanda del GP. Tsunoda al giro 23 causa una virtuali safety car. Decisione incomprensibile questa dati i detriti in pista e la prima bandiera rossa incredibile. Molta confusione in Arabia Saudita. Al giro 37 clamoroso tamponamento fra Verstappen e Hamilton. L’olandese rallenta per restituire la posizione, l’inglese lo tampona e c’è una ulteriore investigazione. Alla fine il britannico vince davanti all’olandese, e ora i due contender si trovano a pari punti con un solo GP ancora da correre.

Terzo Vallteri Bottas in Mercedes, quarto Esteban Ocon in Alpine, poi la Mclaren di Daniel Ricciardo e Gasly in AlphaTauri. 7° e 8° le due Ferrari di Leclerc e Sainz in una gara davvero anonima, dominata solamente dai prima due che hanno rubato quasi tutte le inquadrature. Nono Giovinazzi, mentre Lando Norris chiude la Top-10.

F1, Gp Jeddah; gli altri

Una gara in cui i favori delle cronache se le prendono ovviamente i prima due in classifica, diamo uno sguardo anche ai piloti arrivati fuori dalla Top-10. Lance Stroll porta l‘Aston Martin all’11° posto, meglio di quanto fatto dal compagno di squadra Seb Vattel ritiratosi. 12°un ottimo Latifi in Williams, poi Alonso, Tsunoda e Kimi Raikkonen in Alfa Romeo battuto dal compagno di box.

F1, Gp Jeddah: l’ordine di arrivo

1 44 L. Hamilton Mercedes

2 33 M. Verstappen Red Bull + 11″825

3 77 V. Bottas Mercedes + 27″531

4 31 E. Ocon Alpine + 27″633

5 3 D. Ricciardo McLaren + 40″121

6 10 P. Gasly AlphaTauri + 41″615

7 16 C. Leclerc Ferrari + 44″475

8 55 C. Sainz Ferrari + 46″606

9 99 A. Giovinazi Alfa Romeo + 58″505

10 4 L. Norris (D McLaren + 61″358

11 18 L. Stroll Aston Martin + 77″212

12 6 N. Latifi Williams + 82″249

13 14 F. Alonso Alpine + 1 giro

14 22 Y. Tsunoda AlphaTauri + 1 giro

15 7 K. Raikkonen Alfa Romeo + 1 giro

16 5 S. Vettel Aston Martin Ritirato

17 63 G. Russell Williams Ritirato

18 11 S. Perez Red Bull Ritirato

19 9 N. Mazepin Haas Ritirato

20 47 M. Schumacher Haas Ritirato

