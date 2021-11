F1, libere Gp Messico: Verstappen domina. Sainz batte Leclerc

05-11-2021 23:15

Max Verstappen torna a dettare legge nelle libere del pomeriggio del Gran Premio del Messico. Il pilota della Red Bull, terzo in mattinata, ha fatto un salto di qualità nella seconda chiudendo nettamente davanti a Valtteri Bottas e al rivale Lewis Hamilton con il tempo di 1:17.301 .

F1, seconde libere Gp Messico: Verstappen in vantaggio su Hamilton e le Mercedes

Il campione del mondo in carica, terzo e staccato di oltre mezzo secondo, è apparso nettamente più in difficoltà rispetto all’olandese, la cui Red Bull è sembrata più stabile sul tracciato messicano (piuttosto sporco) rispetto alla Mercedes dell’anglocaraibico. Anche nel passo gara Verstappen ha primeggiato rispetto alle due Frecce Nere. Al quarto posto c’è l’altra Red Bull di Sergio Perez.

F1, seconde libere Gp Messico: Carlos Sainz batte Charles Leclerc

La Ferrari: come al mattino,Carlos Sainz meglio di Charles Leclerc. Lo spagnolo ha chiuso in quinta posizione, ad un secondo da Max Verstappen, evidenziando un ottimo passo gara. Il monegasco, che nella prima sessione era stato protagonista di un incidente, ha terminato con il settimo tempo, a tre decimi dal compagno di scuderia.

In forte ritardo le McLaren, che in questo weekend rischiano di perdere il terzo posto della classifica costruttori in favore della scuderia di Maranello: sia Norris, sia Ricciardo sono fuori dai primi dieci, l’australiano ha dovuto fermarsi in anticipo per un problema al cambio che rischia di penalizzarlo.

Bene le Alpha Tauri con il sesto posto di Gasly e l’ottavo di Tsunoda. Nei 10 anche i due veterani Sebastian Vettel e Fernando Alonso.

F1: seconde libere Gp Messico, i tempi (primi dieci)

1 M. Verstappen Red Bull 1’17″301

2 V. Bottas Mercedes 1’17″725

3 L. Hamilton Mercedes 1’17″810

4 S. Perez Red Bull 1’17″871

5 C. Sainz Ferrari 1’18″318

6 P. Gasly AlphaTauri 1’18″429

7 C. Leclerc Ferrari 1’18″605

8 Y. Tsunoda AlphaTauri 1’18″644

9 S. Vettel Aston Martin 1’18″681

10 F. Alonso Alpine 1’18″732

OMNISPORT