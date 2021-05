F1, il gran premio di Monaco in diretta live

Gran Premio di Monaco, a Montecarlo torna la Formula 1 con la incredibile pole di Leclerc, il pilota di casa che prima ottiene il miglior tempo, poi sbatte alle Piscine facendo chiudere la sessione di prove.13:14

Confermata la pole della Ferrari, Leclerc partirà davanti a Verstappen e Bottas, solo settimo Hamilton, con il campione che ha faticato molto a trovare il ritmo durante le prove.13:34

Bruttissime notizie da Montecarlo: Leclerc non prenderá parte del Gran Premio di Monaco, un problema alla semiasse della sua monoposto non gli permetterá di gareggiare. Sconsolato il pilota che era tornato a gareggiare davanti ai suoi tifosi.14:41

Partirá praticamente in pole Verstappen, secondo Bottas, terza l'altra Ferrari di Sainz: per il finlandese tanto spazio in partenza non avendo davanti nessuna monoposto.14:47

78 i giri per questo Gran Premio di Montecarlo, uno dei percorsi storici e piú amati della Formula 1: il giro veloce é del nuovo poleman Verstappen con 1.14.260.14:51

Monoposto in pista, warm up in corso: tutto pronto per questo Gran Premio di Montecarlo!15:00

PARTITI! Verstappen chiude subito Bottas, terzo Sainz che tiene la sua posizione.15:03

GIRO 2. Che ritmo di Verstappen che stacca giá Bottas, unico sorpasso nel primo giro per Schumacher su Mazepin.15:05

GIRO 3. Fatica Sainz a mantenere il ritmo dei primi: giá tre secondi tra la Ferrari e la Mercedes di Bottas.15:06

GIRO 4. Hamilton ancora in sesta posizione, staccato di un secondo da Gasly.15:07

GIRO 5. Si avvicina Bottas a Verstappen, buon ritmo del pilota Mercedes in questi primi giri.15:08

GIRO 6. Continua la lotta per la prima posizione, Verstappen vedendo avvicinarsi Bottas alza il ritmo con il giro veloce.15:10

GIRO 7. Altro giro veloce di Verstappen che sembra aver trovato le giuste scie: fatica alle sue spalle Bottas.15:11

GIRO 8. Sainz si avvicna a Bottas, lo spagnolo Ferrari sta girando ai ritmi di Verstappen.15:12

GIRO 9. Giro veloce di Norris, che lo toglie a Sainz che lo aveva ottenuto tre secondi prima: salgono da dietro la Ferrari e la McLaren.15:14

GIRO 10. Verstappen sembra aver deciso di non sforzare le sue gomme, il pilota in vetta non sta spingendo.15:15

GIRO 11. In controllo Verstappen, Bottas a un secondo senza peró riuscire ad entrare in scia.15:16

GIRO 12. Sainz continua ad avvicinarsi a Bottas, che inizio gara per il pilota Ferrari!15:17

GIRO 13. Hamilton molto tranquillo in questo inizio gara, l'inglese sesto a un secondo e mezzo da Gasly, quinto.15:18