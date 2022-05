F1, GP Monaco: a Leclerc le prime libere ma la Red Bull tallona la Ferrari

27-05-2022 15:36

Dopo il weekend del Montmelò, la Formula 1 si è rimessa in moto a Montecarlo dove, nel primo pomeriggio, è andata in scena la classica prima sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco.

F1, GP Monaco: Leclerc e la Ferrari sul pezzo

Nelle FP1 la Ferrari è subito partita forte con Charles Leclerc che ha iniziato il suo riscatto dopo il ritiro in Spagna chiudendo al 1° posto con un buon 1:14.531.

Anche Carlos Sainz non ha sfigurato chiudendo a soli 70 millesimi dal monegasco con un crono che gli è valso la terza posizione al termine della sessione. Da registrare, sia per lui che per Leclerc, qualche problema di troppo alla Chicane del Porto.

F1, GP Monaco: Red Bull presente, Mercedes indietro

La Red Bull, sia con Max Verstappen (4° a 181 millesimi da Leclerc) che con Sergio Perez (2° a 39 millesimi), ha dimostrato di essere performante sugli stessi livelli della scuderia di Maranello.

Chi invece sono apparsi più in difficoltà sono stati Russell (8°) e Hamilton (10°) con la Mercedes e Bottas (zero giri all’attivo per problemi al motore) con l’Alfa Romeo.

F1, GP Monaco, il riepilogo dei tempi

La prima sessione, dunque, ha arriso alle Ferrari, apparse molto competitive al pari delle Red Bull, subito in scia alle Rosse.

Di seguito quindi il riepilogo dei risultati delle FP1, interrotte dopo circa 20 minuti da una bandiera rossa per consentire il recupero della vettura di Mick Schumacher, bloccatosi all’ingresso della corsia dei box per problemi al cambio.

1 Charles LECLERC Ferrari 1:14.531

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing +0.039

3 Carlos SAINZ Ferrari +0.070

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.181

5 Lando NORRIS McLaren +0.525

6 Pierre GASLY AlphaTauri +0.552

7 Daniel RICCIARDO McLaren +0.626

8 George RUSSELL Mercedes +0.680

9 Sebastian VETTEL Aston Martin +0.856

10 Lewis HAMILTON Mercedes +0.968

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri +1.005

12 Lance STROLL Aston Martin +1.008

13 Fernando ALONSO Alpine +1.218

14 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +1.275

15 Alexander ALBON Williams +1.579

16 Esteban OCON Alpine +1.784

17 Guanyu ZHOU Alfa Romeo +1.886

18 Nicholas LATIFI Williams +3.183

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team +4.105

20 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo –