F1, GP Monaco: pole show di Leclerc, due Ferrari in prima fila

28-05-2022 17:20

Spettacolo doveva essere e le premesse sono state mantenute. A Montecarlo si profila un GP ad alto contenuto tecnico ed emotivo nella corsa valida come settima prova del Mondiale 2022. A partire davanti a tutti sarà la Ferrari di Charles Leclerc, alla quarta pole position della stagione, la terza consecutiva.

F1, GP Monaco: Leclerc imprendibile, prima fila tutta Rossa

Per il pilota della Rossa è la pole numero 14 in carriera, ma sarà soprattutto la seconda volta di fila in cui avrà l’occasione di partire dalla prima posizione nel GP di casa, anche se in realtà 12 mesi fa Charles Leclerc vide sfumare il sogno prima ancora di partire, dovendo rinunciare a prendere il via a causa del problema al semiasse accusato sabato.

Quest’anno la musica sembra completamente diversa, perché completamente diversa è la forza e l’affidabilità della Ferrari, che a Montecarlo ha stampato la seconda doppietta della stagione in qualifica: al fianco di Leclerc, che ha strappato l’eccezionale tempo di 1’11″376, in prima fila partirà infatti l’altra Rossa, quella di Carlos Sainz, pur distanziata di due decinmi e mezzo.

Lo spagnolo ha approfittato del clamoroso incidente subito dalla Red Bull Sergio Perez proprio nell’ultimo giro lanciato: il messicano è andato a muro andando successivamente a colpire proprio Sainz.

F1, a Montecarlo solo seconda fila per le Red Bull: Perez precede Verstappen

Prove interrotte con 30″ di anticipo, ma nessuna conseguenza per i piloti. Perez partirà terzo confermandosi quindi più veloce rispetto al compagno di scuderia Max Verstappen come accaduto durante le tre sessioni di libere tra venerdì e sabato.

Il campione del mondo in carica e leader della classifica del Mondiale partirà solo dalla quarta posizione, con un distacco di tre decimi da Leclerc. Secondo, terzo e quarto sono racchiusi in 60 millesimi, ma Leclerc sembra avere un altro passo.

F1, GP Monaco, Leclerc: “È andato tutto alla perfezione”

“Fare qui la pole è molto speciale, sono incredibilmente felice – le parole di Leclerc dopo la pole – Finora è stato un weekend perfetto, sapevo che avevo il passo avrei soltanto dovuto portare a termine il lavoro. È andato tutto alla perfezione. Nell’ultimo tentativo ero parecchio al limite. La macchina ha dato sensazioni fantastiche, ed è fantastico avere Carlos con me in prima fila”.

Il ferrarista non pare preoccupato per la possibilità pioggia durante la gara: “Credo che con l’asciutto la garar sia più prevedibile, però qualunque cosa accada noi saremo competitivi”.

Ancora deludenti le Mercedes di Lewis Hamilton, solo ottavo, e George Russell, sesto, bene invece l’Aston Martin di Sebastian Vettel, che ha chiuso nono. In top ten anche le due Alpine e la Mercedes di Lando Norris.

Tra le delusioni della giornata, oltre a Mick Schumacher, rimasto ancora fuori dal Q1, l’altra Mercedes di Daniel Ricciardo e le Alfa Romeo di Valtteri Bottas, che non è mai riuscito a trovare il feeling giusto con la pista.

F1, GP Monaco, i primi 10 in griglia

1 C. Leclerc (Ferrari) 1’11″376

2 C. Sainz (Ferrari) 1’11″601

3 S. Perez (Red Bull) 1’11″629

4 M. Verstappen (Red Bull) 1’11″666

5 L. Norris (McLaren)1’11″849

6 G. Russell (Mercedes)1’12″112

7 F. Alonso (Alpine) 1’12″247

8 L. Hamilton (Mercedes) 1’12″560

9 S. Vettel (Aston Martin) 1’12″732

10 E. Ocon (Alpine) 1’13″047