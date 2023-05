F1, GP Monaco: tutti gli orari e dove vederlo in TV e streaming su Sky e TV8

Sesta tappa del Mondiale F1 2023: date e orari di prove, qualifiche e gara del Gran Premio di Monaco. Chi trasmette in TV e in streaming

26-05-2023 09:13

Dopo l’annullamento del GP dell’Emilia Romagna, la F1 si prepara al GP di Monaco, l’appuntamento più glamour del Mondiale. La Red Bull cerca la sesta vittoria cosecutiva. Attenzione alla Ferrari con Charles Leclerc, pilota di casa, che cerca il primo exploit stagionale.

F1, GP di Monaco: l’importanza delle qualifiche



Il GP di Monaco, oltre ad essere storico, è anche molto particolare. Superare in pista non è affatto semplice. Per questo motivo, fare bene nelle qualifiche del sabato è vitale per avere chances di vittoria la domenica.

La Ferrari ha dimostrato di poter essere da pole position, soprattutto con Charles Leclerc (due pole quest’anno). Pure Aston Martin e Mercedes proveranno il colpaccio nelle qualifiche. Un particolare: nelle ultime cinque edizioni, ci sono stati cinque vincitori diversi a Monte Carlo.

Le caratteristiche del circuito

Il tracciato cittadino di Monte Carlo è decisamente impegnativo. La lunghezza totale del circuito è pari a 3,337 km, da percorrere ben 78 volte (si tratta della tappa del Mondiale di F1 con il circuito più breve in assoluto).

In totale, sono presenti 19 curve, di cui 10 a destra e nove a sinistra. Pochissime le vie di fuga, così come i punti dove è possibile sorpassare. Lo scorso anno, il successo è andato a Sergio Perez su Red Bull.

Gli orari e dove vederlo in TV e streaming

Dopo l’annullamento del GP dell’Emilia Romagna, tutti in pista a Monte Carlo. Venerdì in programma le libere (1 e 2); sabato, alle 16:00, sono in programma le qualifiche. Domenica, a partire dalle 15:00, la gara di 78 giri. Tutto il GP di Monaco è visibile su Sky Formula 1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K.

Venerdì 26 maggio

Libere 1 ore 13:30

Libere 2 ore 17:00

Sabato 27 maggio

Libere 3 ore 12:30

Qualifiche ore 16:00

Domenica 28 maggio

Gara ore 15:o0

Le qualifiche e la gara sono trasmesse in differita anche su Tv8: guarda la GUIDA TV per conoscere gli orari precisi.