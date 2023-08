F1 GP Olanda, Verstappen: "Qualifiche complicate". E Leclerc si sfoga contro il muretto

Max Verstappen non è più un semplice pilota, ma un presagio per i suoi avversari e una certezza incrollabile per i suoi fan, accorsi in massa nel GP di casa in Olanda, 14esimo appuntamento della stagione 2023 di F1.

Davanti al suo pubblico il campione iridato ha conquistato il miglior tempo nelle qualifiche di oggi (e quindi la pole in griglia) con un vantaggio di 0,5 secondi su Lando Norris e 0,7 su George Russell. Spicca poi il quarto posto di Alexander Albon e la terza fila (e sesto posto, dietro ad Alonso) di Carlos Sainz, mentre Charles Leclerc partirà dalla quinta fila e nona posizione dopo essere andato sulle barriere.

Le qualifiche infatti sono state segnate dalla pioggia nella Q1 e nella Q2 e da due bandiere rosse, con la prima che ha riguardato l’incidente di Logan Sargeant e la seconda, alla ripresa della sessione quando mancavano all’incirca una decina di minuti al termine della Q3, che ha invece visto protagonista suo malgrado Leclerc.

All’incirca stessa dinamica del pilota Williams, con il monegasco andato anch’egli a muro, e per fortuna per entrambi non ci sono stati danni fisici.

Dicevamo quindi di Vestappen, per l’ottava volta nell’attuale stagione finito a comandare dalla pole. Ai microfoni di David Coulthard il pilota Red Bull ha parlato di “qualifiche molto complicate“. Poi ha spiegato la strategia adottata in termini di coperture:

Per quanto riguarda le intermedie all’inizio del Q3, qui è la prima volta che abbiamo queste condizioni e abbiamo forse sottostimato la velocità con cui si è asciugata la pista . Quell’errore non ci è costato nulla alla fine.

Lando Norris ha ribadito il fatto che l’unico modo per primeggiare è sperare che Verstappen sbagli qualcosa, ammettendo una certa frustrazione in merito. Ma il pilota di McLaren si è detto comunque felice del lavoro svolto dal team “in qualifiche molto caotiche”. Poi ha proseguito:

La prima metà del mio giro è stata fantastica, ma la seconda metà è stata uno dei miei giri peggiori. In ogni caso mi piacciono queste condizioni dove abbiamo sempre fatto bene, quindi accetto anche questo secondo posto . Nella prima parte del giro mi prendo i miei meriti, ho trovato la velocità presto e le gomme hanno retto bene. Non mi sono trovato al meglio in termini di comodità nella monoposto, ma è andata bene.

Qualifiche in chiaroscuro per Mercedes. Da una parte Russell ottiene il terzo posto, lieto di “essere riuscito a ritrovare una buona forma dopo la pausa, anche grazie ad alcune nuove idee che ho applicato oggi”. Il britannico spera di poter lottare per il podio dopo aver oggi “faticato con la pista molto bagnata o quando dovevamo passare sulle slick, perché dovevamo mettere le gomme in temperatura”. Ma poi il pilota che domani lotterà da vicino con l’amico Albon ha avvisato:

Dall’altra parte però Mercedes incassa l’eliminazione in Q2 di Lewis Hamilton per 84 millesimi di secondo. Il pluricampione del mondo ha così spiegato, come riporta FormulaPassion:

Non ho commesso errori, alla fine ho cercato di spingere per fare il miglior tempo, ma ho dovuto fare due giri consecutivi veloci e mi si sono consumate le gomme. La macchina non è più stata la stessa dopo le FP1, avevo avuto tanta fiducia in quella sessione, ma non siamo più riusciti a trovare le stesse sensazioni che avevamo, non sentivo più la macchina.

Speriamo domani di riscattarci in gara, non possiamo cambiare più di tanto, ma speriamo di rimontare qualche posizione e darò il massimo. Non sono per nulla deluso, ma la situazione è questa.