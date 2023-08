Gp Olanda: caos Ferrari al box, il team radio di Leclerc inchioda il team all'ennesima figuraccia

Ferrari sotto processo dopo il Gran Premio d'Olanda di Formula 1 per il caos ai box durante il primo stop di Leclerc con grande perdita di tempo. I team radio e i video inchiodano il team alle sua responsabilità

28-08-2023 10:42

Un’incomprensione, questione di attimi. Ma si sa in F1 è tutta una questione di velocità, di tempi di esecuzione, di secondi, anche meno, decimi, centesimi, millesimi. Uno dei tanti processi in casa Ferrari dopo il Gran Premio d’Olanda riguarda la brutta immagine data dal box in rosso che resta inerme all’ingresso di Leclerc per il pit stop senza le gomme da bagnato da montare sulla sua SF-23.

Una perdita di tempo decisiva che ha reso inutile la chiamata del pilota monegasco che sarebbe potuto uscire 2° dietro Perez. Ed invece si è ritrovato nelle retrovie, al netto del fondo compromesso dalla toccata in partenza con Piastri. Uno dei tanti motivi di crisi degli uomini in rosso chiarito da alcuni video e soprattutto dai team radio con Leclerc.

Ferrari, la figuraccia: Leclerc chiama il pit ma non ci sono le gomme intermedie

Leclerc, il cambio gomme che non c’è! Primi giri concitati del Gran Premio d’Olanda. Comincia a piovere praticamente a pochi secondi dal via della gara. Tutti i piloti hanno montato le slick, non si può intervenire sulle monoposto. La gara prende il via e la pioggia rinforza sulla pista di Zandvoort. Qualcuno capisce che è il momento di mettere subito le intermedie. Tra questi, Perez, Gasly e Zhou c’è anche Charles Leclerc.

Leclerc, entra in pit lane, si mette sulla piazzaola del box Ferrari ma i meccanici per il cambio gomme sono fermi e soprattutto senza gomme… Una sorta di deja-vu dal passato, ricordate Irvine al Gran Premio d’Europa l’anno che l’irlandese lottò per il Mondiale in contumacia Schumacher ko a Silverstone? Le intermedie per il monegasco arrivano dopo 13 interminabili secondi che vanificano la “genialata” di Leclerc. Risultato: Perez, Zhou e Gasly sono stati davanti a tutti quando anche gli altri hanno pittato, Leclerc ha perso un’infinità di tempo ed è uscito nelle retrovie.

Ferrari, il team radio di Leclerc inchioda il team e Xavi Marcos

Pit stop di Leclerc senza gomme, di chi la responsabilità? Gli insider della Formula 1 si sono messi subito al lavoro per trovare eventuali colpe e responsabili. Da alcuni video e soprattutto dai team radio che circolano in rete si evince come si siano verificati alcuni “problemi” di comunicazione tra Leclerc e il suo ingegnere di pista Xavi Marcos. Il pilota decide di rientrare ai box all’ultimo momento, avvisa il muretto via radio ma in un primo momento Xavier Marcos gli dà ancora dei riferimenti sul meteo. Leclerc allora gli ripete la chiamata, solo allora Marcos chiama il cambio. Ma è troppo tardi, la rossa numero 16 è quasi arrivata in pit lane e le gomme non ci sono.

rewatched Charles’ driver cam & he made the call to pit, the way they’re negotiating with him as he’s in the pit lane (but it’s fine they were totally ready not like they could have benefited from idk, crazy idea, just listening to him) pic.twitter.com/0aXbJRqcKJ — Formula Whatever (@formulawhatever) August 27, 2023

Leclerc: “ Box. Box per montare le intermedie ”

” Marcos: “ Ci aspettiamo che la pioggia duri… ”

” Leclerc: “Box”

Marcos: “Ok, box”.

Dopo la gara i protagonisti hanno smorzato i toni. Leclerc ha parlato semplicemente di “perdita di tempo al box” prendendosi la paternità della chiamata anticipata ma senza entrare nel merito delle responsabilità anche perchè non c’era motivo essendosi ritirato per un problema al fondo dopo il contatto con Piastri. Lo stesso Vasseur non è entrato nello specifico.

Leclerc: nessun team radio sul danno all’ala ma c’è il video del meccanico che la indica

Altro punto da chiarire è il danno provocato alla Ferrari di Leclerc dal contatto in partenza con Piastri. Nemmeno lo stesso Charles si era accorto della toccata che ha danneggiato non solo l’ala ma anche il fondo costringendolo al ritiro. Si è discusso, lo ha fatto Vanzini in diretta su Sky, del perchè non si fosse utilizzata la lunga sosta di Charles per mancanza di gomme intermedie, almeno per riparare il danno all’ala.

Sembra che quasi nessuno se ne fosse accorto. Tutti tranne uno. Dai video si vede come un meccanico della rossa durante il pit stop di Leclerc indichi al resto della squadra l’ala danneggiata ma il momento è troppo concitato perchè qualcuno gli possa dare retta. La cosa rimane lettera morta, così come la gara di Leclerc che poi sarà costretto al ritiro.