03-09-2022 13:22

La Ferrari continua a dettar legge a Zandvoort e, dopo aver dominato ieri le FP2, ha chiuso in testa anche le FP3 grazie a Charles Leclerc.

F1, Leclerc e Russell sempre sul pezzo in Olanda

Il monegasco, vittima di alcuni problemi di sottosterzo avuti ad inizio sessione, ha aggiustato il tiro in corso d’opera e mettendo a segno un ottimo 1.11.632 con le gomme soft è riuscito a chiudere le FP3 davanti a tutti i rivali più accreditati.

Alle sue spalle, la Mercedes ha confermato di aver margine per infastidire Ferrari e Red Bull nella lotta alla pole piazzando in seconda posizione George Russell, sempre più a suo agio sul tracciato olandese dove ieri ha terminato in testa le FP1.

F1, Verstappen in scia a Leclerc

Appena dietro all’inglese (già poleman in Ungheria), il terzo miglior crono lo ha fatto segnare l’idolo di casa Max Verstappen il quale, tolta qualche sbavatura, ha comunque dato l’impressione di essere assolutamente competitivo per puntare alla pole e al quarto successo consecutivo dopo quelli ottenuti in Francia, all’Hungaroring e a Spa settimana scorsa.

L’olandese, tuttavia, presumibilmente dovrà lottare duramente per riuscire nell’impresa visto che anche Carlos Sainz (4° tempo nelle FP3 a 339 millesimi da Leclerc) e Lewis Hamilton (5° a poco più di mezzo secondo) hanno fatto vedere buone cose in mattinata.

I risultati delle FP3 del GP d’Olanda

Di seguito, dunque, la classifica delle FP3 che hanno visto, dietro i primi cinque, concludere in top ten anche Sergio Perez, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Mick Schumacher e Lando Norris.

1 Charles LECLERC Ferrari1:11.632

2 George RUSSELL Mercedes+0.066

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.161

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.339

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.524

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.544

7 Fernando ALONSO Alpine+0.695

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.859

9 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+0.926

10 Lando NORRIS McLaren+0.959

11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.974

12 Lance STROLL Aston Martin+1.141

13 Alexander ALBON Williams+1.143

14 Esteban OCON Alpine+1.371

15 Pierre GASLY AlphaTauri+1.414

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.624

17 Daniel RICCIARDO McLaren+1.667

18 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.727

19 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.789

20 Nicholas LATIFI Williams+1.993