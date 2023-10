F1 Gp Qatar, tegola Ferrari: Sainz non prende il via della gara, il motivo è sconcertante. Web in delirio

Confermando il problema poco meno di un’ora prima dello spegnimento dei fari, un portavoce della Ferrari ha dichiarato: “A causa di un problema al sistema di alimentazione della sua vettura, Carlos non prenderà parte al GP del Qatar”. Sulla SF-23 dello spagnolo è stata notata una perdita di benzina dal retrotreno quando mancava poco più di un’ora alla partenza della gara. Nulla hanno potuto i meccanici di Maranello.

Il racconto in diretta della SprintRace GP del Qatar, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1. Si corre sul circuito di Losail. Sono previsti 18 giri. McLaren in prima fila, Ferrari in terza, Verstappen match point mondiale

Ciò significa che la Ferrari disputerà la gara con una sola vettura, dato che Charles Leclerc si schiererà quinto, dietro Fernando Alonso dell’Aston Martin, i due piloti Mercedes e il pilota della Red Bull in pole Max Verstappen già campione del mondo.

NEWS: Due to a fuel system issue on his car, @CarlosSainz55 will not take part in the Qatar GP#QatarGP 🇶🇦 #F1 #CarlosSainz pic.twitter.com/lvVtCokQB5

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) October 8, 2023