F1, GP Russia: il racconto della gara

Nelle qualifiche di sabato, pole position a Lewis Hamilton della Mercedes che scatterà davanti a Max Verstappen della Red Bull. In seconda fila, la Mercedes di Valtteri Bottas e la Racing Point di Sergio Perez, mentre le Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel, ancora in grave difficoltà, partiranno rispettivamente dall’undicesima e quindicesima piazza.12:48

Da sottolineare, la prestazione in qualifica della scuderia Renault che piazza entrambe le vetture tra le prime dieci con Daniel Ricciardo e Esteban Ocon rispettivamente in quinta e settima posizione.12:48

GIRO 1: Scatta in testa Lewis Hamilton seguito da Valtteri Bottas. Terzo Verstappen, che dopo essere andato lungo, è rientrato in pista dietro le due Mercedes e davanti Ocon e Ricciardo. Out Stroll e Sainz. Bandiera gialla e Safety Car.13:17

GIRO 2: La Safety Car rimane in pista in attesa che la pista venga pulita dai detriti.13:19

GIRO 5: I piloti continuano a scaldare le gomme in attesa del rientro in pit lane della Safety Car che avverrà alla fine di questo giro.13:26

GIRO 7: Penalità di 10 secondi per Hamilton per aver fatto la prova di partenza in una posizione non consona nel circuito.13:32