F1, il Gran Premio di Stiria in diretta Live

Benvenuti a Spielberg per la diretta scritta del Gran Premio di Stiria, ottava prova del mondiale di Formula 1.14:30

Fase di stagione molto importante per Verstappen che arriva al doppio appuntamento sul circuito di casa del Red Bull Ring per dare continuità alla vittoria ottenuta in Francia e infliggere un'altra spallata ad Hamilton. Nella classifica mondiale l'olandese precede il pilota Mercedes di dodici punti mentre più staccati il compagno di scuderia Perez, Norris e Bottas.14:31

Al termine delle qualifiche del sabato, pole position per Verstappen che partirà in prima fila davanti ad Hamilton; seconda fila per Norris, sorpresa di giornata, e Perez mentre Bottas, retrocesso di tre posizioni per una penalità, e Gasly occupano la terza fila.14:32

Qualifiche opache per le Ferrari. Leclerc partirà in settima posizione tra le AlphaTauri di Gasly e Tsunoda mentre Sainz, eliminato in Q2, si deve accontare del dodicesimo posto al fianco della Williams di Russell; le Alfa Romeo di Giovinazzi e Raikkonen scatteranno dal quindicesimo e diciottesimo posto mentre chiudono la griglia di partenza le due Haas di Schumacher e Mazepin.14:35

Quasi tutto pronto in griglia di partenza a poco meno di dieci minuti dal giro di formazione. Giornata calda e soleggiata con diverse nuvole all'orizzonte.14:52

PARTITI! Ottimo spunto di Verstappen che difende il primo posto davanti ad Hamilton e Norris. Sesto posto per Leclerc alle spalle di Bottas.15:05

GIRO 2. Problemi all'ala per Leclerc costretto alla sosta ai box. Gara subito in salita per il pilota della Ferrari mentre rientra ai box anche Gasly protagonista di un testacoda in avvio di gara.15:08

GIRO 4. Posizioni congelate in testa con Verstappen che precede Hamilton e Norris. Quarto posto per Perez che prova ad insidiare il pilota McLaren.15:10

GIRO 6. Gomma bianca per Leclerc che insegue in diciottesima posizione. Undicesimo invece il compagno di squadra Sainz.15:12

GIRO 8. Problemi per Ricciardo che retrocede in tredicesima posizione. Davanti Verstappen porta a quasi tre secondi il vantaggio su Hamilton.15:14

GIRO 10. Vanno via Verstappen e Hamilton che portano a otto secondi il gap su Perez che si prende il terzo posto grazie al sorpasso in staccata su Norris.15:16

GIRO 11. Problemi in casa McLaren anche per Norris che viene superato da Bottas. Nelle retrovie Leclerc continua a far segnare buoni tempi ma fatica nel superare le due Haas.15:17

GIRO 13. Sembrano rientrati i problemi in casa McLaren con Norris ora quinto e Ricciardo in tredicesima posizione.15:19

GIRO 14. Leclerc supera le due Haas e va all'inseguimento di Giovinazzi, quindicesimo. Gara che prosegue con Verstappen saldamente al comando.15:21

GIRO 16. Si dilatano le distanze tra i piloti; unica battaglia al momento quella per la settima posizione tra Alonso e Russell.15:23

GIRO 18. Continua a spingere Verstappen che porta a quattro secondi il suo vantaggio su Hamilton; a oltre sedici secondi dal leader, terzo posto per Perez, davanti a Norris e Stroll.15:26

GIRO 20. Ancora tutto tranquillo ai box. Piloti che sembrano tutti orientati verso un'unica sosta.15:27

GIRO 22. Giro veloce per Verstappen, leader della gara con quattro secondi e mezzo di vantaggio su Hamilton. Nelle retrovie intanto Leclerc continua la sua rincorsa e supera Giovinazzi.15:32

GIRO 24. Bottas mette nel mirino Perez. Davanti tempi quasi identici per Verstappen ed Hamilton.15:32

GIRO 26. Brivido per Hamilton che per poco non finisce sulla ghiaia. Ne approfitta Verstappen che porta il suo vantaggio ad oltre cinque secondi.15:34

GIRO 27. Pit stop lungo per Perez che perde qualche secondo di troppo. Bottas spinge per cercare di raggiungere la terza posizione dopo la sua sosta ai box.15:35

GIRO 28. Sosta ai box rapidissima per Bottas che rientra in pista davanti a Perez. 15:36

GIRO 29. Risale in decima posizione Leclerc che approfitta della sosta ai box degli altri piloti.15:38

GIRO 30. Pit stop senza problematiche per Verstappen e Hamilton che conservano primo e secondo posto. Alle loro spalle Norris, Bottas e Perez.15:39

GIRO 31. Gasly unico ritirato fino a questo momento; francese protagonista del contatto con Leclerc in avvio gara che è costato la sosta ai box al pilota Ferrari.15:42

GIRO 33. Buon ritmo gara per Sainz, quinto grazie al pit stop di Norris. Dietro il pilota McLaren bagarre tra Raikkonen, Ricciardo e Leclerc.15:43

GIRO 35. Verstappen gestisce quattro secondi e mezzo su Hamilton. Alle spalle dei due rivali, Bottas allunga su Perez.15:45

GIRO 37. Si fa incandescente la battaglia per il sesto posto tra Norris, Raikkonen e Ricciardo. 15:47

GIRO 39. Continua ad aumentare il gap tra i due piloti di testa e il resto del gruppo. Rientra ai box Leclerc che monta gomma gialla.15:49

GIRO 41. Sainz e Ricciardo unici piloti di testa a non essersi ancora fermati ai box. Leclerc invece è quattordicesimo e si mette a caccia di Raikkonen.15:52

GIRO 42. Pit stop per Sainz e Ricciardo che rientrano rispettivamente in settima e quindicesima posizione.15:54

GIRO 44. Prime quattro posizioni congelate con Verstappen che guida la gara davanti ad Hamilton, Bottas e Perez.15:55

GIRO 45. Sainz supera Stroll e si prende il sesto posto. Leclerc invece si trova in dodicesima posizione tra le Alfa Romeo di Giovinazzi e Raikkonen.15:56

GIRO 47. Gara poco spettacolare nelle posizioni di testa mentre alle spalle di Norris, quinto, prosegue la bagarre per andare a punti.15:58

GIRO 48. Perez guadagna su Bottas e si porta a poco più di un secondo dal finlandese della Mercedes. 16:00

GIRO 50. Leclerc supera Vettel, si prende il decimo posto e mette nel mirino Tsunoda.16:02