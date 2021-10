F1, Gp Turchia pronostici: strada spianata Max, chance Leclerc

Dopo il finale scoppiettante sotto l’acqua di Sochi riprende a Istanbul la lotta Mondiale di Formula 1 tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Che si ripresentano al via del Gran Premio di Turchia separati da soli due punti in classifica col primo colpo di scena rappresentato dalle 10 posizioni di penalità che l’inglese dovrà scontare sulla griglia di partenza. Sarà così anche per la Ferrari di Sainz addirittura costretto a partire dal fondo della griglia mentre Leclerc che ha fatto grandi tempi nelle prime due sessioni di libere fa ben sperare in ottica podio, McLaren permettendo.

Gp Turchia: Verstappen, ti piace vincere facile?

Oggi a me, domani a te. Il Gran Premio di Russia di Formula 1 è alle spalle ma il contrappasso è alle porte per Lewis Hamilton. La Mercedes ha deciso di sostituire il motore esotermico sulla monoposto dell’inglese, il che gli costerà 10 posizioni sulla griglia di partenza e lo costringerà alla rimonta domenica in gara. Una condizione simile, partendo addirittura dal fondo, l’ha vissuta proprio Max Verstappen in Russia due settimane fa limitando i danni col 2° posto, quello che sarà di fatto l’obiettivo minimo del 7 volte campione del mondo. Gli esperti di Libero Gioco per il week end russo danno il pilota Red Bull decisamente favorito: Hamilton quotato a 2,85; Verstappen dato solo a 1,72.

Formula 1, Ferrari: Leclerc in palla, Instanbul in salita per Sainz

Novità Ferrari in Turchia. Anche qui vale il detto di cui sopra, “oggi a me, domani a te”. Leclerc l’aveva patita a Sochi, Sainz lo patirà a Instanbul. Lo spagnolo sarà costretto dalla sostituzione della quarta power unit sulla sua Ferrari a partire dal fondo dello schieramento, tagliato quindi verosimilmente dalla lotta per il podio, a meno di clamorose situazioni meteo e safety car. Di contro Leclerc è apparso in palla nelle prime due sessioni di libere e considerando la penalità di Hamilton, che comunque gli arriverà negli specchietti, appare in grado di giocarsi le sue chance per il podio. La vittoria di Leclerc è data a 10,00 mentre un successo di Sainz è davvero improbabile a 50,00

Gp Turchia: McLaren, Perez e Bottas, ci siete?

C’è sempre spazio in questa F1 duopolio tra Hamilton e Verstappen per un colpo di mano. Ci spera e ci pensa Valtteri Bottas che nel Gp di Turchia avrà il via libera di battagliare, se ne sarà capace, con Verstappen, cosa in cui non è riuscito a Sochi, almeno fin quando non arriverà dalle retrovie il capitano Hamilton. Ci pensa sempre anche Sergio Perez che pare aver perso smalto dopo la vittoria di Baku a inizio stagione e il rinnovo in Red Bull. Il finlandese, prossimo pilota Alfa Romeo, è dato a 6,50, poca fiducia nel messicano, dato a 20,00. Meno fiducia negli uomini McLaren: Lando Norris dopo la delusione della vittoria sfumata in Russia, è dato a 25,00 mentre un bis stile Monza di Ricciardo è molto difficile, quotato a 50,00.

SPORTEVAI | 09-10-2021 09:36