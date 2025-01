F1, Ralf Schumacher massacra ancora Hamilton: "Meglio Verstappen". I dubbi di Horner, le certezze dell'ex Ferrari

Ancora una volta Ralf Schumacher non è tenero nei confronti di Lewis Hamilton, elogia Verstappen ma non l'inglese che invece viene visto ancora forte sia da Christian Horner che dall'ex tecnico Ferrari, Rob Smidley

In attesa che la pista dia il suo responso. Soprattutto in attesa di vedere per la prima volta Hamilton in Ferrari. In tutto questo è sempre centrale e aperto il dibattito sul valore assoluto del 7 volte campione del mondo e del suo apporto alla scuderia del cavallino rampante a 40 anni. Nel partito degli scettici c’è sicuramente Ralf Schumacher mentre tra gli ottimisti si schiera l’ex ingegnere della rossa, Rob Smedley. Due opposte fazioni, c’è chi crede che il miglior tempo di Lewis sia finito con i titoli vinti in Mercedes e l’8° sfumato ad Abu Dhabi 2021, c’è chi crede che possa ancora dare molto specie a Maranello. Nel mezzo si pone il team principal Red Bull, Christian Horner.

Ralf non crede in Hamilton: “Verstappen come Schumi, Lewis no”

Non è la prima volta che Ralf Schumacher stronca Hamilton. Il fratello del grande Michael, reduce da un’aspra polemica con la cittadina di Kerpen, rifugge nuovamente il confronto tra Schumi e Lewis, anzi elegge Verstappen a vero erede del Kaiser e non il 7 volte campione del mondo inglese.

In una delle tante dichiarazioni rilasciate ultimamente, l’ex pilota di Williams, Jordan e Toyota, oggi opinionista di F1 per Sky Germania, ha detto: “Max è davvero in grado di dare quel qualcosa in più che gli eccezionali campioni del mondo prima di lui hanno già. Non ce ne sono molti, e sinceramente, non conto Lewis Hamilton tra questi”

Ralf, nelle parole riprese da formulapassion.it ha sottolineato ancora una volta come “Lewis abbia bisogno di una box e una monoposto perfetti, proprio come Sebastian Vettel. Guardate Verstappen invece: la Red Bull a inizio stagione (2024, ndr) era superiore, poi un disastro. Nonostante questo ha sempre continuato a lavorare bene con la sua squadra e ha sempre dato il meglio di sé. Se lo paragoni a Perez, è incredibile ciò che ha fatto”.

Hamilton, per l’ex Ferrari Smidley è ancora forte

C’è ovviamente chi non la pensa come Ralf Schumacher. Sarà un po’ di parte ma l’ex tecnico Ferrari, Rob Smedley, ingegnere di pista di Felipe Massa durante la sua esperienza in rosso, ha elogiato il trasferimento di Hamilton in Ferrari, definendolo benefico sia per la squadra che per lo sport.

“Sono un grande fan di Lewis. Io lo amo – ha detto al podcast Red Flag – Sono così felice che vada alla Ferrari. Non ci sono lati negativi in questa mossa. Lewis aiuterà la Ferrari … porterà la squadra a quel livello successivo, per diventare una squadra vincente. Se riesce a vincere il suo ottavo campionato mondiale da Ferrari, sarò una favola”.

Horner è cauto sul valore di Hamilton in Ferrari

Tra i moderati si pone il team principal della Red Bull, Christian Horner che al programma britannico Talk Sports ha detto la sua su cosa potrà portare ancora, a 49 anni appena compiuti, Hamilton alla Ferrari: “Potrebbe essere una nuova vita per lui. Lewis è un ragazzo emotivo. Penso che dipenda davvero da come inizieranno le cose. Ferrari è un grande marchio, con un grande seguito. Se i tifosi gli stanno dietro, e lui inizia bene, allora quelle qualità ci sono ancora”.

Horner ha riconosciuto l’innata competitività e abilità di Hamilton: “È ancora un concorrente di classe. Anche se sta invecchiando, dipende se la fame e la motivazione saranno ringiovanite da una nuova sfida e da nuovi ambienti in Ferrari”.